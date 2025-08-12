leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A la espera de conocer si «la ventana de oportunidad» de esta noche frena los diez incendios activos en León
Los cielos del Bierzo, rojizos por el humo al anochecer. ICAL

León mira al cielo esperando menos calor y lluvia contra los incendios

Sólo hay avisos por altas temperaturas en el valle del Bierzo y por tormentas en la montaña, y el calor seguirá siendo intenso en el resto, donde no se descartan precipitaciones débiles

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 12 de agosto 2025, 08:22

El calor y la falta de humedad son dos de los ingredientes de unos incendios que están haciendo que la sensación térmica sea aún más asfixiante en León.

Lo primero parece que no va a perder intensidad este martes tras otra noche calurosa pero lo segundo sí que se puede aplacar con la previsión de que las lluvias vuelvan a la provincia y, sobre todo al oeste, a la zona más afectada por el fuego. Serían más intensas en zonas de montaña donde se ha activado el aviso amarillo por tormentas.

Mientras los termómetros podrán volver a rozar los 38 grados en el Bierzo, donde hay aviso amarillo por altas temperaturas, y superar los 30 de forma amplia en el resto tras otra noche calurosa, las precipitaciones, en principio débiles y dispersas, podrían aliviar los terrenos arrasados por los incendios y ayudar a su extinción.

Noticias relacionadas

Quiñones: «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»

Quiñones: «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»

Vecinos desalojados relatan la desesperación: «Lo miras y es todo negro. Yo no lo volveré a ver verde»

Vecinos desalojados relatan la desesperación: «Lo miras y es todo negro. Yo no lo volveré a ver verde»

Una carretera nacional y una comarcal permanecen cortadas por los incendios en León y Zamora

Una carretera nacional y una comarcal permanecen cortadas por los incendios en León y Zamora

El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos

El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos

Peor se presenta el panorama respecto al viento, otro ingrediente a tener en cuenta, porque soplará con más intensidad que en días pasados haciendo que se pueda reavivar el fuego. Además, Aemet ha advertido que la ola de calor puede extenderse durante lo que resta de semana, aunque hay que conocer de qué forma afectaría a León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»
  2. 2 El fuego asola León: diez incendios activos y 3.000 leoneses desalojados de sus casas
  3. 3 La futura glorieta junto al Puente de los Leones «manda árboles al corredor de la muerte»
  4. 4 Quiñones: «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»
  5. 5 Estos son los incendios activos en la provincia de León
  6. 6 Una carretera nacional y una comarcal permanecen cortadas por los incendios en León y Zamora
  7. 7 Así son los grandes incendios que calcinan León y El Bierzo
  8. 8 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 12)
  9. 9 ¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas?
  10. 10 Un turismo queda colgado en un muro tras caer por un terraplén en Tolibia de Abajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León mira al cielo esperando menos calor y lluvia contra los incendios

León mira al cielo esperando menos calor y lluvia contra los incendios