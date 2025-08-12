León mira al cielo esperando menos calor y lluvia contra los incendios Sólo hay avisos por altas temperaturas en el valle del Bierzo y por tormentas en la montaña, y el calor seguirá siendo intenso en el resto, donde no se descartan precipitaciones débiles

Alberto P. Castellanos León Martes, 12 de agosto 2025, 08:22 | Actualizado 09:24h.

El calor y la falta de humedad son dos de los ingredientes de unos incendios que están haciendo que la sensación térmica sea aún más asfixiante en León.

Lo primero parece que no va a perder intensidad este martes tras otra noche calurosa pero lo segundo sí que se puede aplacar con la previsión de que las lluvias vuelvan a la provincia y, sobre todo al oeste, a la zona más afectada por el fuego. Serían más intensas en zonas de montaña donde se ha activado el aviso amarillo por tormentas.

Mientras los termómetros podrán volver a rozar los 38 grados en el Bierzo, donde hay aviso amarillo por altas temperaturas, y superar los 30 de forma amplia en el resto tras otra noche calurosa, las precipitaciones, en principio débiles y dispersas, podrían aliviar los terrenos arrasados por los incendios y ayudar a su extinción.

Peor se presenta el panorama respecto al viento, otro ingrediente a tener en cuenta, porque soplará con más intensidad que en días pasados haciendo que se pueda reavivar el fuego. Además, Aemet ha advertido que la ola de calor puede extenderse durante lo que resta de semana, aunque hay que conocer de qué forma afectaría a León.