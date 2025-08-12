leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente El incendio de Anllares del Sil sube a nivel 1 de peligrosidad y desalojan Peñalba de Santiago
Imagen de una chica bebiendo agua. Rocío Ruíz/Europa Press

Una nueva ola de calor asfixia a León y activa la alerta amarilla por tormentas

El aviso especial de la Aemet se mantendrá hasta el próximo lunes, 18 de agosto, y se esperan temperaturas superiores a los 36 grados

Paula Hernández

Paula Hernández

León

Martes, 12 de agosto 2025, 13:53

El calor y las altas temperaturas no dan tregua a Léon, que se prepara para una nueva ola de calor, tras un «leve descenso térmico», según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Desde hace poco más de una semana, los termómetros de la provincia no han tenido tregua, encadenando máximas entre los 36 y 38 grados. Días asfixiantes y noches tropicales, en las que conciliar el sueño se volvía todo un reto.

De este modo, la Aemet informa de la llegada de una nueva «masa de aire cálido y seco» y, es por ello, que ha activado el 'aviso especial' hasta el próximo lunes, 18 de agosto. Además, se espera que la alerta vaya acompañada de «tormentas secas y de gran intensidad» junto con vientos moderados, que se presentarán a lo largo de las tardes. Estos podrían alcanzar los 70 kilómetros horas en zonas del centro e interior de la provincia. Este tipo de condiciones, dificulta el control y la extinción de los numerosos fuegos que se encuentran activos en la provincia. Las Médulas, en la comarca de El Bierzo, y los pueblos fronterizos con la vecina Zamora se encuentran entre las zonas más afectadas.

De hecho, la Aemet explica que «este tipo de episodios extremos, son propicios y típicos del mes de agosto», aunque incide que la la «intensidad y la duración de esta ola de calor está siendo inusual y por encima de la media habitual». Las autoridades, asimismo, recuerdan la importancia de «protegerse y cuidarse ante este tipo de temperaturas» y prestar especial atención ante los episodios de calor extremo que pueden dar lugar a golpes de calor.

¿Qué tiempo se espera para el resto de la semana?

Nubosidad, chubascos y fuertes vientos acompañados de tormentas caracterizan el tiempo el martes, 12 de agosto. Una bajada de las temperaturas y «transición atmosférica», según indica Meteored, que también afectará al miércoles, 13 de agosto.

El jueves, 14 de agosto, volverán las elevadas temperaturas con 36 grados como máxima y 17 grados de mínima. El viernes, el sábado y el domingo se esperan que los termómetros alcancen máximas de 38 grados y mínimas de 19 gracias.

