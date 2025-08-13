Incendio forestal de Castrocalbón: «Toda una comarca se quema y aquí no hay nadie»

Una imagen del fuego en la carretera entre Pinilla de la Valdería y Nogarejas.

13 de agosto 2025

Es de Pobladura de Yuso pero lleva dos días sin pisar su pueblo. María Almanza, una joven de la comarca de La Valdería, relata con pena, cierta rabia y desconsuelo la situación por la que están pasando sus convecinos y habitantes de otros pueblos de esta zona de León que está viendo como el fuego acaba con todo.

Como si de una portavoz de los que «se han quedado» como ella expresa cuenta a Leonoticias que quiere «dar visibilidad» a ciertas historias: «Yo estoy en La Bañeza, desalojada, la primera noche la pasé en el polideportivo y ahora estoy en casa de una amiga. Pero otros siguen en los pueblos y es gracias a ellos por lo que se han salvado».

María Almanza transmite lo que otros vecinos le cuentan: «Los bomberos han llegado a algunas localidades cuando ya está todo controlado. En Pinilla de la Valdería llegó el fuego a una casa y si no fuera porque dos o tres personas que seguían allí hicieron algo y llamaron a los bomberos para que fueran habría ardido todo el pueblo».

«No se puede dejar un pueblo para salvar otro»

Esta joven cuenta también que en Felechores de Valdería «ha ardido todo el monte y la ermita de Santa Elena, y casi llega al pueblo». María añade enfadada que «no se puede dejar un pueblo para salvar otro» aunque conoce que «hay refuerzos y la situación es la que es».

«La Guardia Civil les dice a los vecinos que se han quedado que hay bomberos trabajando en sus pueblos, pero ellos no los ven», dice esta vecina de Pobladura que también muestra cierto enfado porque «aunque no hay fuego en muchos pueblos, no nos dejan volver».