León arde: dos incendios en nivel 2 de los ocho activos Los fuegos de Yeres y Llamas de Cabrera alcanzan un grado de riesgo muy grave, mientras otros dos se mantienen en nivel 1

Si la situación ya era complicada en la tarde del sábado en la provincia de León, desde la pasada noche lo es aún más. De los cuatro incendios en nivel 1, dos de ellos han subido hasta el nivel 2; de los siete fuegos activos que hay ahora en la provincia.

El más longevo de todos ellos -activo desde el viernes- es el que sigue declarado en la comarca de La Cabrera, dentro del término municipal de Benuza. En él han llegado a trabajar casi 50 medios y a primera hora de la mañana se acercan a la treintena. Aunque parecía que se avanzaba en su control, las dificultades orográficas de la zona han hecho mantener un amplio dispositivo de vigilancia y extinción con la BRIF de Tabuyo entre las unidades desplazadas así como la soriana de Lubia.

23:43🎥#IFLlamasDeCabrera #LeónESP @briftabuyo se retiran del incendio a su base por tierra en sus vehículos después de trabajar en labores de extinción.



Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/7xSzhtDikO — ATBRIF (@AT_Brif) August 9, 2025

Eso es lo que informa el CECOPI tras su reunión en la Delegación Territorial de la Junta en León, que también daba cuenta de los motivos por los que, además del de Llamas de Cabrera, se subía a nivel de Gravedad 2 el incendio de Yeres.

«El pueblo sigue desalojado»

En éste último, al que se incorporaba la UME durante la noche además de al de Orallo -de nivel 1-, continuaban los trabajos de extinción y quedaban cortados los accesos a Las Médulas para facilitar el trabajo del operativo contra incendios y evitar posibles riesgos a la población, además del desalojo de Yeres durante la tarde.

«Ha sido una buena decisión», comenta a Leonoticias Julio Arias, alcalde de Puente de Domingo Flórez: «Es un pueblo pequeño, todo el mundo estaba reunido en la plaza y el desalojo fue rápido. Así se pudieron apagar los pocos conatos que se produjeron junto a las casas».

El regidor añade que la situación parecía muy grave en torno a las dos o tres de la madrugada, pero que «gracias al trabajo espectacular de las brigadas y la UME todo está ya mucho más tranquilo. Lo que se ve desde el pueblo ahora mismo -diez de la mañana- es mucha menos llama y humo. Han debido de venir ya los relevos y la situación ha mejorado mucho tras descontrolarse ayer».

#IFOrallo #IFYeres #León

Misiones realizadas por el #BIEM5 durante el arco nocturno en los dos incendios forestales.



ORALLO: ataque directo en el flanco izquierdo del IF y control del mismo neutralizando cualquier reproducción, vigilancia con dron aéreo y empleo de fuego… pic.twitter.com/CEn2mxywE5 — UME (@UMEgob) August 10, 2025

El fuego, originado cerca de una senda que rodea Las Medulas no avanzó hacia el sur, donde se encuentra este paraje Patrimonio de la Humanidad: «No parece haber afectado a ninguno de los miradores como el de Reirigo y Orellán, ni a Las Médulas en sí», añade Julio Arias que también cree que «se mantiene el nivel 2 para facilitar el trabajo de los equipos de extinción» porque «todo está mucho mejor».

Ambas zonas, además de presentar riesgo para algunos núcleos poblados e infraestructuras, están en lugares de alto valor patrimonial y medioambiental.