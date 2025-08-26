Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo» UGT ha acusado a la Junta de «falta de previsión» y han exigido la dimisión de José Ángel Arranz y Juan Carlos Suárez Quiñones: «Si yo me equivoco me expedientan y ellos, como si nada».

«Yo personalmente llevo treinta años cuidando un monte que se ha quemado entero. Se ha quemado entero. ¿Cómo voy a dar yo explicaciones a los que tenía antes de mí, que estuvieron toda la vida, que lo plantaron, lo cuidaron, lo podaron, trabajaron en él y ahora cómo les explico yo que se nos ha quemado?», se pregunta Alfonso Vallecillo, agente medioambiental y delegado sindical por UGT, mientras se le escapa alguna lágrima y contagia su emoción en una rueda de prensa en la que, acompañado de Juan Miguel Martínez Pérez, secretario general de UGT-SP León, ha desgranado algunos de los problemas que se han encontrado con los incendios en León y el resto de la comunidad.

«Para mí son mis hermanos del fuego, ¿vale? Son bomberos forestales, aunque la Junta de Castilla y León no quiera reconocerlos como tal, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente, técnicos, personal de motobombas, vigilantes, brigadas de tierra, brigadas helitransportadas, personales de retenes de maquinaria», ha comenzado Alfonso Vallecillo, que también ha querido mandar toda la solidaridad y ánimo a las personas.

Este agente medioambiental ha criticado que se diga que «no hemos visto estos incendios antes» porque «no es cierto, sí lo hemos visto: en Castrocontrigo, lo hemos visto en Ávila, lo hemos visto en Zamora, lo hemos visto en Valdueza desde hace más de diez años. Sí que es cierto que no habíamos vivido una acumulación de todos estos incendios a la vez pero la pregunta que yo me hago es: ¿Estábamos preparados? ¿El personal de la Junta estaba preparado?»

«No había nadie en las torretas»

La respuesta a su pregunta retórica es contundente: «Evidentemente no Tenemos puestos de vigilancia, puestos de personal y camiones sin cubrir. Se incorporaron agentes medioambientales de nuevo ingreso justo antes del inicio de la campaña. Tengo un compañero que en su cuarta guardia de incendios le metieron en un incendio de nivel 2. ¡Por favor, no estamos preparados!» Alfonso relata algunos ejemplos: «En la torreta de Riocamba .sin cubrirse desde enero el segundo turno, que es el incendio de Canalejas, del cual fui director de extinción el primer día, estaba sin vigilante el día que se produjo. Y la de Sotillos, que está más al norte, que también lo podía haber visto, también estaba sin vigilante ese día, porque estaba de baja y no se había cubierto».

Añade Alfonso que al incendio de Canalejas acudió un camión de Guardo-Palencia. sin peón manguero porque no estaba contratado. Unos peones que «se han contratado a través del Ecyl y se les ha mandado con la mínima preparación a incendios de nivel 2»; y que «los medios de extinción que estaban asociados a esa zona no estaban porque estaban en un incendio en Paradiña. Ni la brigada ni el camión de incendios que está ubicado allí, a menos de dos kilómetros de donde salió el fuego, no estaba porque,al igual que el agente medioambiental de guardia, estaba en Paradiña».

Un operativo del siglo pasado

«Tenemos dimensionado el operativo para incendios del siglo XX, pero señores, que estamos en el siglo XXI y los incendios son de sexta generación», critica Alfonso Vallecillo: «Hay que empezar a ponerse las pilas y ver realmente que estamos en la situación que estamos. La mitad del personal de las brigadas de tierra, los 'Romeos', tiene contratos únicamente de 4 meses. ¿Cómo queremos conseguir profesionales ofreciéndoles un trabajo inestable y de poca duración? Muchos son inmigrantes que no hablan ni español. El empleo es precario».

Las críticas a la organización e inversión por parte de la Junta siguen al hablar de las condiciones actuales, en esta ola de incendios: «Se están haciendo turnos de 14, 16 o 18 horas, pero es que estas brigadas incluso llevan hasta 12 o 14 días consecutivos haciendo esos turnos. No hay reposición, nos dan apenas diez horas de descanso entre turno y turno, pero es que volvemos al frente de fuego después de esas horas y es que llevamos así desde el día 9 de agosto. El operativo está todo activo, estamos todos funcionando, no hay más. Estamos totalmente extenuados, estamos exhaustos», denuncia Alfonso.

Un problema que, en parte, achacan a que se lleva negociando un nuevo decreto de guardias para estos colectivos desde hace tres años y que «el señor Arranz, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, no hace más que paralizarlo y poner trabas para que no prospere. Es más, en junio nos sentamos con él a una negociación y nos levantamos todos los sindicatos porque no había manera de avanzar en esa negociación». Un problema aún mayor porque denuncian que en 2025 no hay orden anual de guardias y se ha organizado la campaña de incendios de León en base a una orden del año pasado en la que ya se redujeron 1.500 guardias de agentes durante todo el año. Una reducción que afecta a los meses centrales de verano porque, según informan desde UGT, la ampliación de la Época de Peligro Alto de incendios se extendió en junio y octubre pero sin ampliar ese número de guardia.

«Está claro que el operativo ha sido totalmente diezmado y luego nos parece una broma que ahora nos pidan que suspendamos descansos para incorporarnos a estos incendios. Parece que es una broma de mal gusto», se emociona Alfonso Vallecillo, que recuerda que «no sólo hemos tenido bajas materiales, que ha fallecido personal voluntario y también del operativo», al tiempo que recuerda su solidaridad con familiares, amigos y compañeros.

«Tenemos que saber qué pasó»

«Nosotros tenemos la obligación de saber lo que pasó, por qué pasó y depurar responsabilidades», afirma contundente este agente medioambiental «Respecto al empleado público, conductor de Soria, que falleció en Espinoso de Compludo, en la investigación del accidente hay que ver cuántas horas llevaba trabajando, los días que llevaba en extinción, que estaba fuera de la zona de trabajo habitual y sobre todo qué información se le facilitó de la orografía del terreno. No es lo mismo trabajar en Soria, su zona de trabajo habitual, que en un sitio nuevo sin conocer las pistas y si tienen salida o no, si hay pendiente o si no la hay».

Desde UGT han afirmado que «estaremos pendientes» de las actuaciones tanto de la Fiscalía como de la Inspección de Trabajo, de las diligencias que se abran con el fin de esclarecer lo sucedido: «Se lo debemos a ellos y a toda la ciudadanía», comenta Alfonso que añade que «si llegáramos a detectar algún tipo de incumplimiento, consultaremos con nuestros abogados con el fin de presentarnos como acusación particular de ser necesario y volcaríamos todos los instrumentos del sindicato para aclarar lo que sucedió, buscar responsabilidades y aprender para que esto no vuelva a pasar».

Dimisiones

Tras este anuncio, desde UGT en León han «exigido» la dimisión tanto del «director general competente del operativo de incendios, D. José Ángel Arranz, como del consejero responsable, D. Juan Carlos Suárez Quiñones» porque comentan que «es necesario asumir las responsabilidades políticas» y queda «claro que no estábamos preparados, y ya estaban avisados en 2022 con los incendios de Zamora y Ávila, ¡y no han hecho nada».

Tras una breve interrupción, Alfonso Vallecillo, visiblemente emocionado a relatado como ha tenido «que evacuar a compañeros» como en el incendio de Orallo porque «un brigadista que empezó a vomitar sangre, llevaba días trabajando extenuado. En el incendio de Castrocalbón, otro de los brigadistas se nos desmayó y también hubo que sacarlo a través de a través de la ambulancia de la UME. Y suma y sigue», lamenta mientras relata que unos compañeros estuvieron acorralados por el fuego en Garaño hasta que, horas después, le comunicaron que «ya salimos porque el fuego ha devorado la carretera y ya podemos salir del pueblo de Pinilla de Luna.»

«No hay inversión en prevención»

«No han reforzado, no hay inversión en prevención, se ha reducido un 90 por ciento la inversión y así nos mandan a a primera línea de fuego», critica este agente medioambiental que comenta que «muchas veces llega gente sin preparación. Nosotros somos los agentes medioambientales, somos la base de la estructura del operativo, somos funcionarios, pero por desgracia la privatización ofrece brigadas que tienen contratos inestables, con precariedad. Y eso que se había quedado en que iban a ampliar las inversiones, y no se han ampliado, seguimos con precariedad en esas en esas personas. Esos compañeros míos, que les veo sufrir y salir corriendo a trabjar cuando hay un pequeño conato, que están cambiando los descansos para seguir trabajando. Ese es el personal que tiene la Junta y es el personal que están maltratando y vilipendiando, y poniéndolos casi en la picota» comenta muy enfadado Alfonso, que dice saber muy bien de lo que habla tras estar en Orallo, Castrocalbón, Nogarejas, Canalejas o en Fasgar: «Somos personas que están dando muchísimo más de lo que de lo que se les exige profesionalmente y que incluso en algún momento pues algún compañero ha fallecido».

«Eso hay que ponerlo en valor y hay que ponerlo en la responsabilidad que vaya que asumir cada uno, porque si yo me equivoco a mí me expedientan, pero si se equivocan otros, ¿qué les pasa?», en alusión a los responsables políticos.

«¿Qué tiene que pasar para el nivel 3?»

Alfonso Vallecillo también se ha mostrado muy crítico con las situaciones de emergencia en España y el nivel 3 del que se ha hablado mucho, no sólo en los incendios de León y otras zonas: «¿Qué es lo que tiene que suceder para subir al nivel 3? ¿No estamos en la máxima emergencia que puede existir? No lo estuvimos en la Dana, no se subió al nivel 3, no estamos en los incendios ahora, no se ha subido al nivel 3. Hay que preguntarse por qué».

Este trabajador en los equipos de extinción de la Junta creo que «todos somos Estado. He estado trabajando con las BRIF -estatales-, he estado trabajando con la UME, he estado trabajando con bomberos del País Vasco, con bomberos de Diputación, de todos los lados y todos éramos lo mismo».

En este sentido lanza otra queja porque con el tema de «protocolos y coordinación» porque «la Junta trabaja con unos medios de comunicación obsoletos. Tenemos emisoras de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos por emisoras de FM que cuando vienen medios de otras comunidades, no podemos hablar con ellos porque no tenemos las mismas frecuencias».

Múltiples víctimas

Antes de finalizar, Alfonso Vallecillo ha querido hablar de que las «víctimas son la ciudadanía, son las personas que han fallecido, los que han perdido sus casas. He estado en el pueblo en San Pedro de Cansoles -Palencia-, más de la mitad del pueblo arrasado, arrasado Fuimos incapaces de pararlo, incapaces, y luego vas y pides medios para sustituir porque llevamos 16 horas y no hay medios, no hay medios que te sustituyan Esa es la impotencia que nos embarga a todos».

Sobre la calificación de los incendios y la polémica sobre el descenso de categoría de algunos, Alfonso creo que «cuando las decisiones políticas se sobreponen a las decisiones técnicas, algo está fallando, porque con este tipo de emergencias lo que hay que primar son las decisiones técnicas y de los profesionales. Los que estamos en frente del fuego, en mayor o menor medida, sabemos y organizamos como podemos con los medios que nos dan, con los medios que nos dan, que muchas veces te dan un caldero para apagar un fuego».

También comenta que no se puede cargar toda la responsabilidad en los pirómanos cuando, «según datos de la Junta, entre el tres y el cinco por ciento de los incendios son causados por ellos. Las investigaciones de causas la realizamos nosotros, los agentes medioambientales, otra cosa es que ahora mismo estamos dejando de lado porque no tenemos personal porque está en extinción, apagando incendios. Pero centrar el foco de todos los incendios en solo única y exclusivamente los pirómanos es una aberración, cuando más del 70% por ciento son de acción humana, pero muchas veces involuntaria, por accidentes, por maquinaria».