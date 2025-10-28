leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos de la Diputación en el foco.

Un incendio agrícola en un pueblo de León moviliza a los bomberos de la Diputación

Se originó la tarde del lunes y se pudo controlar rápidamente sin lamentar daños

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 28 de octubre 2025, 09:39

Comenta

Un incendio agrícola originado la tarde del lunes 27 de octubre en las proximidades de Matanza de los Oteros moviliza a una dotación de bomberos de la Diputación de León.

El aviso llegaba sobre las 18:50 horas de la tarde cuando unidades del Sepeis de la Diputación del Parque de Valencia de Don Juan ponían rumbo a la localidad alertados por las llamas.

Noticias relacionadas

El emotivo rescate de Bomberos de León a una perra que cayó a un pozo: «Más buena no puede ser»

El emotivo rescate de Bomberos de León a una perra que cayó a un pozo: «Más buena no puede ser»

El vuelco de un turismo de madrugada en La Valduerna deja herido a un joven de 24 años

El vuelco de un turismo de madrugada en La Valduerna deja herido a un joven de 24 años

Dos heridos tras volcar su coche en Crémenes

Dos heridos tras volcar su coche en Crémenes

Se trataba de un foco agrícola en el que los bomberos realizaron labores de extinción y control para darlo por extinguido rápidamente y no lamentar daños mayores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos terremotos sacuden León durante el fin de semana
  2. 2 La Base Aérea de León busca quién gestione su bar por 0 euros
  3. 3 El ceda el paso más inútil de León
  4. 4 Diez afirma que Martínez «no entiende nada» y lamenta su «desprecio» a León
  5. 5 La batalla por alquilar en León: «Los pisos no duran ni un día y a veces ni llegan a publicitarse»
  6. 6 El emotivo rescate de Bomberos de León a una perra que cayó a una bodega: «Más buena no puede ser»
  7. 7 Reabierta la autopista entre León y Asturias tras el corte por el vuelco de un camión
  8. 8 Dos heridos tras volcar su coche en Crémenes
  9. 9 León volverá a tener pista de hielo este invierno: fechas y ubicación
  10. 10 Rubén es culpable por unanimidad de asesinar a su madre en Nochebuena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un incendio agrícola en un pueblo de León moviliza a los bomberos de la Diputación

Un incendio agrícola en un pueblo de León moviliza a los bomberos de la Diputación