Un incendio agrícola en un pueblo de León moviliza a los bomberos de la Diputación Se originó la tarde del lunes y se pudo controlar rápidamente sin lamentar daños

Leonoticias León Martes, 28 de octubre 2025, 09:39 Comenta Compartir

Un incendio agrícola originado la tarde del lunes 27 de octubre en las proximidades de Matanza de los Oteros moviliza a una dotación de bomberos de la Diputación de León.

El aviso llegaba sobre las 18:50 horas de la tarde cuando unidades del Sepeis de la Diputación del Parque de Valencia de Don Juan ponían rumbo a la localidad alertados por las llamas.

Se trataba de un foco agrícola en el que los bomberos realizaron labores de extinción y control para darlo por extinguido rápidamente y no lamentar daños mayores.