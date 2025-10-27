El emotivo rescate de Bomberos de León a una perra que cayó a una bodega: «Más buena no puede ser» El animal, de nombre Zoe, cayó varios metros por el respiradero de una bodega en Oncina de la Valdoncina

Leonoticias León Lunes, 27 de octubre 2025, 15:21

Una historia con final feliz. Es la que han protagonizado los Bomberos de León y la perra Zoe en un emotivo rescate que el cuerpo del Ayuntamiento de León ha querido compartir en sus redes sociales.

El suceso ocurrió este pasado fin de semana cuando Zoe, en un despiste, se precipitaba por un respiradero sin cubrir de una bodega abandonada en la localidad de Oncina de la Valdoncina.

Los dueños, al darse cuenta de la desaparición del animal, llamaron a los bomberos de León. Una dotación acudió a la zona lista para rescatar a la perra, que se encontraba tranquila tras la caída y sin daños aparentes.

En el emotivo vídeo que han compartido, se ve cómo los efectivos logran sacar a la perrina por el respiradero por el que cayó mientras celebran la tranquilidad del animal que puso de su parte en el rescate con elocuentes: «más buena no puede ser».

Una historia con final feliz para Zoe y sus dueños y para los propios bomberos de León que lograron realizar el rescate sin mayores complicaciones.