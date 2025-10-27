El vuelco de un turismo de madrugada en un pueblo de León deja herido a un joven de 24 años El accidente sucedía en la A-6 a su paso por la provincia cerca de las 5:30 horas de la mañana

El vuelco de un turismo en la A-6 a su paso por la provincia de León deja a un joven de 24 herido leve. El suceso ocurría esta madrugada de lunes 27 de octubre cuando, a las 5:29 horas, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibía el aviso.

Según informan, un turismo había volcado en el kilómetro 308 de la A-6 a la altura de Palacios de La Valduerna, sentido Valladolid.

El ocupante del vehículo, un joven de 24 años, había salido por su propio pie del turismo y se encontraba herido leve.

Emergencias dio entonces aviso a Guardia Civil de Tráfico y a emergencias sanitarias de Sacyl que movilizaron un ambulancia para atender al joven tras el siniestro.