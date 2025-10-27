leonoticias - Noticias de León y provincia

Dos heridos tras volcar su coche en Crémenes

El suceso se ha producido minutos antes de las 17:48 horas en el kilómetro 71 de la carretera N-621

Leonoticias

León

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:20

Dos hombres han resultado heridos en la tarde de este lunes tras salirse de la vía su coche y volcar en el kilómetro 71 de la carretera N-621 perteneciente a Valdoré, término municipal de Crémenes.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17:48 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso. Los dos ocupantes, un hombre y una mujer de unos 70 años, han conseguido salir del coche por su propio pie y se encuentran conscientes, con heridas, a priori, leves.

Se ha avisado la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a los heridos.

De nuevo, la N-621 vuelve a protagonizar un accidente, tras aparecer en el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) como una de las carreteras más peligrosas del país, con cuatro puntos negros entre los que no se encuentra, sin embargo, el kilómetro 71 en el que se ha producido este accidente.

