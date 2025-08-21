El frío vuelve al punto más gélido de España: Prado Veneiro marca en agosto temperaturas bajo cero El paraje de la comarca de Babia alcanzó la pasada madrugada los -0.8 grados centígrados al remitir la ola de calor

Ana G. Barriada León Jueves, 21 de agosto 2025, 10:34

Tras la ola de calor más larga de la historia de España, el frío regresa al congelador del país. Prado Veneiro, el punto situado en la comarca de Babia donde la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular (Noromet) tiene situado un medidor térmico, recupera los valores negativos este mes de agosto.

La pasada noche del miércoles 20 al jueves 21, Prado Veneiro registró la segunda marca más fría de la península al alcanzar los -0.8 grados. Solo estuvo superado en esta ocasión por Pozo Romero, en la provincia de Jaén, donde se llegaron a registrar -1.2 grados centígrados este mes de agosto.

Helando en #polodelfrio 🥶

-1.2° Pozo Romero

-0.8° Prado Veneiro



Poblaciones:

3.2° Santa Eulalia del Río Negro

3.5° Cantalojas @meteosierra

3.7° Cabezón de la Sierra @meteoclimatic

4.5° Villaceid

4.7° Fortanete @ibericam

5.4° Riofrío y Filiel

6.0° Sanabria @AEMET_Esp pic.twitter.com/lxZMTsH2qd — NOROMET (@NOROMET18) August 21, 2025

El fresco vuelve a León tras la intensa ola de calor que ha recorrido España durante 16 interminables días. De hecho, esta pasada madrugada otros puntos registraron valores por debajo de los seis grados como Villaceid, con 4,5 de mínima; y Riofrío y Filiel con 5,4.

Lo cierto es que el día 19, primera jornada sin ola de calor en nuestro país, Prado Veneiro también alcanzó valores por debajo de los cero grados, concretamente -0,4. por su parte Villaceid marcó 1,1 en la misma jornada, Vega de Liordes 2,9 y Lugueros 3,7.

200 heladas al año

Fue en el mes de julio cuando el llamado congelador de España de Babia que acumula más de 200 heladas anuales rompió registros sumando varias jornadas con temperaturas mínimas.

Este mes de agosto y tras la ola de calor que también ha roto registros de máximas dejando a la provincia en una alarmante situación que no ha ayudado en los devastadores incendios Prado Veneiro comienza a recuperar el fresquín.