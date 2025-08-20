La ola de calor más larga de la historia de España deja 21 muertes en León El día 11 murieron tres personas en la provincia y entre los días 12 y 18 fueron dos fallecidos cada jornada por las altas temperaturas

Ana G. Barriada León Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:13

La ola de calor cesa en León dejando a su paso el peor episodio de incendios forestales de la historia de la provincia y fallecidos por las altas temperaturas. Así lo reflejan los datos recogidos en el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) que maneja el Instituto de Salud Carlos III y que vigila las causas de muerte prestando especial atención a las defunciones por calor.

En el caso de la provincia, este mes de agosto han fallecido 21 personas con causas atribuibles a la temperatura. Cada año, el Instituto refleja las defunciones por este motivo en época estival que establece entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre. Este verano de 2025, hasta el 5 de agosto no había fallecido nadie por las altas temperaturas.

Fue precisamente esta jornada cuando se registró la primera defunción de las 21 que se calculan hasta el 18 de agosto. La siguiente tuvo lugar el 9 de agosto. Ya en plena ola de calor, el día 10 se registraron dos decesos. El peor episodio llegaría el día 11, cuando murieron tres personas por calor. Entre los días 12 y 18, el pico del episodio, se registran dos muertes diarias por altas temperaturas.

De los 21 fallecidos y según los datos de MoMo, ocho de ellos fueron hombres y 13 mujeres. De los mismos, 18 tenían más de 85 años y otros tres más de 65.

16 días de calor sofocante en el episodio más largo desde 1975

Es el triste balance al término de la ola de calor más larga jamás registrada en la historia de España desde que hay registros. Fue en el año 1975 cuando estos episodios comenzaron a calcularse y este mes de agosto por primera vez se han registrado 16 jornadas seguidas con ola de calor en la península, como recordaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque la Aemet anuncia el cese de este episodio, pide seguir extremando las precauciones y ve en este acontecimiento un aviso de la emergencia climática que atravesamos y para la que se deben desarrollar políticas de Estado ante sus efectos como la Dana de Valencia o los incendios en Ourense, Zamora, León y Extremadura de este verano.

El mes de agosto todavía no ha terminado y ya se han superado los registros del pasado año. En 2024 entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre murieron por calor siete personas, y en 2021 fueron 23. En 2023 la cifra sube hasta los 30 decesos aunque del último lustro los peores datos se registraron en el verano de 2022, cuando fueron hasta 105 las muertes relacionadas con el calor.