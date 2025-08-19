leonoticias - Noticias de León y provincia

Incendio proveniente de Orense se acerca al municipio de Corullón.

Dos pueblos de León entre los diez puntos más fríos de España

Registran temperaturas por debajo de los ocho grados

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 19 de agosto 2025, 09:05

La ola de calor remite en León. Así lo refleja la sensación que se respiraba a primera hora de este martes en la provincia con un claro descenso de los termómetros y las chaquetinas de vuelta a las calles. Ya también los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología.

Cuatro estaciones meteorológicas de Castilla y León amanecieron este martes con temperaturas mínimas por debajo de los ocho grados como la abulense de Puerto del Pico (6,9 grados), la zamorana de Sanabria, Robleda-Cervantes (7 grados) y las leonesas de Villablino (7,3 grados) y Lagunas de Somoza (7,8 grados).

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología, el valor más bajo se registró en Vega de Uriellu, en el Parque Nacional de Picos de Europa en Asturias, donde el termómetro llegó a los 6,8 grados.

Entre las diez temperaturas mínimas más bajas del país, cuatro fueron de Castilla y León y dos de ellas de la provincia de León. Una situación que sin duda aliviará a los brgadistas, bomberos, voluntarios y demás personal que se afanan por extinguir los fuegos que asolan la Región Leonesa.

