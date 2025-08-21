«Vas con el tractor por una carretera con fuego a dos lados, sientes pánico»

La cuba de un tractor llenando el depósito de una autobomba en el incendio de Boca de Huérgano.

La lluvia que ha ayudado a controlar varios incendios en León, como el de Caín y La Uña, no ha llegado algo más al sur, al de Barniedo de la Reina. Un hecho que ha sido clave para que el incendio forestal de Boca de Huérgano no haya bajado de un nivel 2 de peligrosidad en el que entró el pasado jueves 14 de agosto.

En toda esta zona desarrolla su labor Guillermo Rojo, de Sajambre Rural. Además de varios alojamientos y taxis, su empresa también se dedica a obras y labores forestales de desbroce o limpieza: «No puedes limpiar los montes pero ellos no lo limpian», se queja Guillermo mientras sigue llenando las cubas de sus tres tractores para recargar las autobombas y evitar «trayectos de media hora o más».

«Por una planta dejas 100 metros sin limpiar»

El propietario de Sajambre Rural comenta como es «casi imposible» conseguir permisos: «Estás limpiando los arcenes, desbrozando las cunetas, y como hay una planta que no se puede arrancar dejas cien metros de carretera sin limpiar. Ahora pasas por ahí con el tractor con el fuego a cada lado y sientes pánico».

«Este incendio va a costar mucho más de lo que hubiera costado limpiar los montes», lamenta Guillermo Rojo, que «el daño ya está hecho, y el recuerdo no se borra. Es una tristeza terrible». Desconsuelo sentimental y también económico porque asegura «que esto nos va a afectar a todos» porque «los ayuntamientos y las juntas vecinales recibían todo por el ganado y la caza, y ahora no queda nada».