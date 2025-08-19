La Encinona, el orgullo de Genestacio de la Vega con más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León La imagen del centenario árbol rodeado por un paisaje desolador tras el paso de las llamas se ha hecho viral en redes sociales

Ana G. Barriada León Martes, 19 de agosto 2025, 08:12 | Actualizado 08:36h.

La imagen es tan desoladora como simbólica. El horror tras la llamas, la ceniza, el negro carbón, el olor. Ese olor a quemado, a destrozo, a fin que se puede respirar con tan solo contemplar una foto. Los incendios que este mes de agosto de 2025 pasarán a la historia más triste de España y que han arrasado la provincia de León no paran de dejar imágenes que, ojalá, no hubiéramos visto nunca.

Una de las más virales y cargadas de simbolismo la compartía este pasado fin de semana Roberto Carracedo (@Robercc41 en la red social X). La protagonista de la foto es la Encinona, como se conoce en Tierras Bañezanas la espectacular encina que es «el orgullo» de Genestacio de la Vega. Su corteza ennegrecida tras el paso de las llamas se corona con ramas en el mismo tono y algunas hojas secas que resisten en la parte alta. A su alrededor, negro, negro y más negro.

Fue el fuego del incendio de Castrocalbón, uno de los más virulentos de este verano y que ha calcinado decenas de miles de hectáreas y obligado a desalojar los pueblos de la zona, el culpable de la escena que ejemplifica el drama que está padeciendo la provincia leonesa.

La encina y su resistencia al fuego

«Faltaban 50 años para que naciera Isabel de Castilla (1451-1504) y la Encinona ya relucía en lo que hoy es Genestacio de la Vega. El mayor incendio de la historia de España se ha cobrado la vida de un árbol de más de 600 años. Era el orgullo del pueblo». Con estas palabras Roberto, vecino de San Esteban de Nogales, otro de los pueblos más afectados por las llamas, y concejal de La Bañeza por UPL, explica el drama que ha vivido la zona.

A través de su cuenta en X -antiguo Twitter- quiere dar voz a lo que está sucediendo en León para que llegue a todos los puntos de España y la sociedad en su conjunto sea consciente de lo que está pasando. En apenas nueve días su perfil acumula más de cinco millones de visitas.

Solo el post sobre la Encinona suma, a la publicación de este artículo, más de 350 comentarios, 4.000 republicaciones, más de 14.000 'me gusta' y supera con creces el medio millón de visualizaciones, haciendo viral así la historia de un árbol centenario, emblema de un pueblo y símbolo de resistencia.

Conocida, además de por su belleza y forma tan característica, por su resistencia al fuego, la encina destaca por su capacidad para resistir a las llamas y rebrotar después del paso de las mismas. Es el deseo que tienen los vecinos, que la Encinona siga en pie más de 600 años después y se convierta en ejemplo de resistencia y supervivencia tras el mayor desastre natural que ha sufrido la provincia de León en los últimos años.