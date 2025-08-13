Cal y arena para los incendios: riesgo de tormentas y alivio en las temperaturas en León La Aemet activa el aviso amarillo por chubascos fuertes, granizo y fuertes rachas de viento en toda la provincia menos en El Bierzo

El fuego cerca a la provincia leonesa. Las llamas han marcado el último fin de semana de agosto y el inicio de la semana, siendo Las Médulas en la comarca de El Bierzo una de las zonas más afectadas.

La Agencia Estatal de Meteorología informa de la llegada de una nueva ola de calor, por lo que activa el 'aviso especial' por temperaturas superiores a los 36 grados. esta se mantendrá hasta el próximo lunes, 18 de agosto.

De este modo, el miércoles se esperan máximas de 33 grados y mínimas de 19 grados. Las rachas de viento serán fuertes, y alcanzarán los 25 kilómetros hora dirección sudeste. Además, la Aemet informa de que se esperan a partir de las 12:00 horas de la mañana tormentas y que se extenderán hasta las 18:00 horas, aumentando la humedad en un 60%. Las zonas de la Cordillera Cantábrica de León y El Bierzo presentan alerta amarilla debido a las tormentas generadas por las elevadas temperaturas, y que traerán rayos. El índice de radiación ultravioleta (UV) alcanzará los 8 puntos, un nivel elevado con el que mantener la precaución y protección es uno de nuestros mejores aliados.

En el resto de la provincia, se registrarán temperaturas muy similares a las de la capital, como es el caso de Astorga, que registrará 34 grados de máxima y 17 grados de mínima. En La Bañeza, los mercurios alcanzarán temperaturas las mismas que en Astorga, máximas de 34 grados y mínimas de 17 grados. En el caso de Ponferrada, se registrarán 35 grados, la superior, y 20, la inferior. Villablino activa la alerta amarilla debido a las elevadas temperaturas y se sitúa en los 34 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Y Posada de Valdeón, también activa la alerta amarilla por tormentas con rayos, teniendo 29 grados de máxima y 17 grados de mínima.