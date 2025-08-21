Calleja pide unidad «ante unos incendios en León que ninguna patrulla podría apagar» El aventurero muestra un bosque «que era precioso y ahora hasta la tierra se ha calcinado», y exige «ponerse las pilas e ir a una para que no vuelva a pasar»

El aventurero leonés ha he hecho una visita a unas de las zonas afectadas por los incendios y ha querido compartir una reflexión tras conocer de primera mano la magnitud del desastre.

«He venido a ver a mis amigos aquí del Bierzo y me están enseñando ya lo que se ha apagado y mirad cómo queda un bosque después de un incendio de este tipo», comienza Calleja mientras camina por un terreno calcinado: «Esto hace unos días era un bosque precioso, lleno de vida y ahora pues es lo que veis, hasta la tierra se ha calcinado».

En el paseo que ha compartido a través de redes sociales se ve un rescoldo, a lo que comenta que «esta tontería que veis aquí, sólo esto, puede avivar el fuego de nuevo».

«Ni los medios aéreos podían volar»

Tras esta pequeña introducción comienza su reflexión : «Los incendios de estos días, ninguna patrulla los podría apagar, era algo imposible, ni siquiera los medios aéreos podían volar, no había visibilidad, las llamas eran brutales. Era algo que nunca se vio y lo lamentable es la cantidad de miles de hectáreas que se están quemando, no solamente aquí en León, sino en muchos lugares de España».

Llama a todos los que vean el vídeo a ponerse «las pilas, y yo creo que aquí no tiene que haber conflictos políticos de ningún tipo, -hay que- estar todos unidos para resolverlo y que esto no vuelva a pasar, a ver qué aprendemos, a ver qué aprendemos para el año que viene entre todos porque a todos nos ha pillado por sorpresa».

Por último, comenta Jesús Calleja, que «lo más importante es que cuando ocurren estas cosas, la ayuda tiene que llegar de cualquier lugar. No vale 'es que esto es tu competencia', 'esta es la mía', no, aquí hace falta involucrarse todos e ir a una».