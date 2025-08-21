leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Anllares del Sil obliga a evacuar otra localidad
Jesús Calleja comparte un vídeo por redes sociales visitando un bosque calcinado por los incendios en León. Instagram

Calleja pide unidad «ante unos incendios en León que ninguna patrulla podría apagar»

El aventurero muestra un bosque «que era precioso y ahora hasta la tierra se ha calcinado», y exige «ponerse las pilas e ir a una para que no vuelva a pasar»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31

El aventurero leonés ha he hecho una visita a unas de las zonas afectadas por los incendios y ha querido compartir una reflexión tras conocer de primera mano la magnitud del desastre.

«He venido a ver a mis amigos aquí del Bierzo y me están enseñando ya lo que se ha apagado y mirad cómo queda un bosque después de un incendio de este tipo», comienza Calleja mientras camina por un terreno calcinado: «Esto hace unos días era un bosque precioso, lleno de vida y ahora pues es lo que veis, hasta la tierra se ha calcinado».

En el paseo que ha compartido a través de redes sociales se ve un rescoldo, a lo que comenta que «esta tontería que veis aquí, sólo esto, puede avivar el fuego de nuevo».

«Ni los medios aéreos podían volar»

Tras esta pequeña introducción comienza su reflexión : «Los incendios de estos días, ninguna patrulla los podría apagar, era algo imposible, ni siquiera los medios aéreos podían volar, no había visibilidad, las llamas eran brutales. Era algo que nunca se vio y lo lamentable es la cantidad de miles de hectáreas que se están quemando, no solamente aquí en León, sino en muchos lugares de España».

Llama a todos los que vean el vídeo a ponerse «las pilas, y yo creo que aquí no tiene que haber conflictos políticos de ningún tipo, -hay que- estar todos unidos para resolverlo y que esto no vuelva a pasar, a ver qué aprendemos, a ver qué aprendemos para el año que viene entre todos porque a todos nos ha pillado por sorpresa».

Noticias relacionadas

El incendio de Anllares del Sil obliga a evacuar otra localidad

El incendio de Anllares del Sil obliga a evacuar otra localidad

El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»

El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»

El fuego de los incendios

El fuego de los incendios

«Vas con el tractor por una carretera rodeada de fuego, sientes pánico»

«Vas con el tractor por una carretera rodeada de fuego, sientes pánico»

Por último, comenta Jesús Calleja, que «lo más importante es que cuando ocurren estas cosas, la ayuda tiene que llegar de cualquier lugar. No vale 'es que esto es tu competencia', 'esta es la mía', no, aquí hace falta involucrarse todos e ir a una».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio provocado, ya en nivel 2, rompe la buena evolución de los 23 fuegos activos en León
  2. 2 Un hombre de 50 años apuñala a otro en la puerta de un comercio en San Andrés del Rabanedo
  3. 3 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  4. 4 El restaurante de Las Médulas que resurgirá de las cenizas: «Todo lo que ganaba lo invertía aquí»
  5. 5 Los vecinos del sur de León irán hasta el contencioso para evitar la instalación de la macroplanta
  6. 6 La Justicia se pone en marcha: la Fiscalía de León investiga si los municipios afectados tienen planes de prevención
  7. 7 Vallas contra la Junta: «La unión con Castilla es la ruina para León»
  8. 8 Doce días de pesadilla en Fasgar: «Se está quemando la historia de nuestras familias»
  9. 9 Encuentra un bote de refresco con 1.500 euros y lo entrega a la Guardia Civil
  10. 10 «Vas con el tractor por una carretera rodeada de fuego, sientes pánico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Calleja pide unidad «ante unos incendios en León que ninguna patrulla podría apagar»

Calleja pide unidad «ante unos incendios en León que ninguna patrulla podría apagar»