Jesús Calleja vuelve a Fresno de la Vega como hijo predilecto: «Aquí empezó mi vida y la aventura» El pueblo rinde un sentido homenaje al aventurero que no olvida el drama de los incendios | «Somos leoneses y gente de pueblo que entendemos muy bien qué significa esto y lo vivimos con horror»

Ana G. Barriada León Martes, 19 de agosto 2025, 10:24 | Actualizado 10:34h. Comenta Compartir

Jesús Calleja vuelve al pueblo que lo vio nacer para darse un baño de masas con sus paisanos y celebrar juntos que ya es hijo predilecto de la localidad. Fresno de la Vega recibía engalanado a la familia Calleja, con Jesús y Kike al frente, sin olvidar a su madre, para celebrar una día «muy bonito».

Así lo compartía el propio aventurero en sus redes sociales donde, acompañado de un nutrido grupo de paisanos, reconocía que es «difícil describir» el hecho de ver a su gente, a los vecinos, «emocionados dándote tanto cariño».

«Aquí empezó mi vida, aquí empezó la aventura, y aquí, con la gente de mi pueblo, dimos un paso adelante. Esa es la gente de mi pueblo, todo empezó aquí», compartía emocionado con sus vecinos micrófono en mano.

Emocionado por los incendios en un momento «muy doloroso para León»

El acto solo se veía empañado por un «cielo apocalíptico», como lo definía Calleja, donde «literalmente caía ceniza de los brutales incendios que asolan León». En sus palabras no faltó el recuerdo a toda la gente que está extinguiendo las llamas en unos momentos «muy dolorosos en León» ante un desastre «increíble».

Hoy ha sido un dia muy bonito en mi pueblo Fresno de la Vega.

A mi hermano @kike_calleja y a mi, nos hicieron un homenaje como hijo predilecto del pueblo, es difícil describir ver a tus paisanos emocionados dándote tanto cariño. Solo empañado por un cielo apocalíptico donde… pic.twitter.com/pjJMRT6njP — Jesús Calleja (@JesusCalleja) August 18, 2025

Calleja daba las gracias desde Fresno a todo el personal que está trabajando en los focos, al que cuida y al que «incluso da la vida por sus pueblos», al personal de la UME y del ejército. «Nunca en la historia de España había ocurrido esto y nos a tocado en León. Como somos leoneses somos gente de pueblo y entendemos muy bien qué significa esto y lo vivimos con horror», seguía el aventurero.

Como todos los leoneses, la cabeza de Calleja solo piensa en el drama que atraviesa la provincia. Este mismo martes viajará al Bierzo para estar con sus amigos de Maraña, gente a la que dice querer y con la que desea estar porque se considera «parte de ellos». «Estoy siempre con la bici, por los senderos, las montañas... y todo eso que vimos que era una maravilla ahora...», concluía emocionado su discurso ante los vecinos en un día de fiesta en el que el drama de los incendios forestales estuvo muy presente.