Jesús Calleja sobre los incendios de León: «Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego» El leonés, visiblemente emocionado desde Canadá, lamenta la destrucción provocada por los incendios en su tierra y envía sus condolencias a la familia del voluntario fallecido, Abel Ramos

Diego Nicolás Alonso Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:03

El aventurero y presentador leonés Jesús Calleja ha compartido un emotivo vídeo en sus redes sociales en el que, al borde de las lágrimas, expresa su tristeza e indignación por los devastadores incendios que arrasan su tierra. Desde Canadá, donde se encuentra «mitad trabajando y mitad de vacaciones», confesó que tras ver las noticias «se me han quitado las ganas de todo» y que en la jornada «no tengo ganas ni de salir de la habitación».

Calleja recordó con especial dolor los parajes que ahora han desaparecido bajo las llamas. «Estuve en Las Médulas en un programa, y todo eso ya no está. Era un lugar espectacular, con bosques de robles, castaños... tenía una belleza... y no queda nada», lamentó, asegurando que conoce «cada senda, cada rincón» de esos pueblos afectados.

El leonés también tuvo palabras para Abel Ramos, el voluntario fallecido durante las labores contra el fuego: «He visto lo de Abel Ramos. El nivel de destrucción y amargura... Es mi tierra y lo vivo de otra manera, horrible».

En el vídeo, Calleja calificó la situación como «terrorismo medioambiental» y denunció que «los incendios son provocados». «Cómo se os ha ido la pinza a los humanos, cuál es la razón que te arrastra a hacer eso», se preguntó con rabia y tristeza, enviando finalmente «todas mis condolencias a la familia de Abel y a los amigos».

«Hoy es un día muy triste, estoy lejos de casa viendo como se quema y muere la vida de tantos lugares hermosos de mi tierra. Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte...», acompañaba el aventurero en el texto en redes sociales.