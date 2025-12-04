San Andrés del Rabanedo se sume en el caos de las basuras y la falta de interventor Los problemas se acumulan en el municipio del alfoz de León que arrastra graves deficiencias en el servicio de recogida de residuos y retrasos en el pago de nóminas por la ausencia de interventor

Ana G. Barriada León Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:14

Los problemas se acumulan, como las basuras, en San Andrés del Rabanedo. El tercer municipio en número de habitantes de la provincia de León no gana para disgustos con varios temas que afectan al día a día de las localidades que lo conforman enquistados que parecen, con el paso de los meses, estar lejos de solucionarse.

Uno de los que más preocupa a los vecinos es el de la recogida de basuras. Ya han perdido la cuenta de las denuncias presentadas ante Ayuntamiento y Junta por los fallos sistemáticos de un servicio que se pueden apreciar dando una vuelta por varios barrios.

La última de las quejas, compartida por vecinos de varias zonas de Pinilla y Paraíso Cantinas, de los barrios más poblados del alfoz de León, llegaba esta misma semana. La avería simultánea de tres camiones de recogida provocaba que muchas calles del municipio lleven días sin recogida. Las bolsas se acumulan junto a los contenedores y los vecinos de la zona denuncian la aparición de ratas, cucarachas y demás insectos que ponen en riesgo la salubridad de los barrios.

Se trabaja desde el consistorio para revertir la situación, pero lo cierto es que no es la primera vez que los vecinos se hacen eco de esta denuncia ante un servicio tan deficiente como fundamental para la convivencia.

A vueltas con la ausencia de interventor

Y al problema de la basura se suma otro tema enquistado en el consistorio del alfoz: al falta de interventor. Desde hace meses ha sido un quebradero de cabeza para la administración local ya que la ausencia de esta figura retrasa en demasía procedimientos tan vitales como el pago de nóminas a los trabajadores municipales.

La ausencia de interventor viene de lejos. A finales del mes de mayo la Junta ordenó al consistorio frenar el proceso por un problema en la composición del tribunal calificador designado. Sin embargo, el ayuntamiento siguió adelante con el proceso. Oposición y sindicatos ponen la responsabilidad en el tejado del consistorio local, mientras que la corporación se escuda en que ha realizado «todos los trámites administrativos necesarios» para disponer de un interventor, responsabilizando a la Junta de que el nombramiento «depende exclusivamente» de ella.

Según apunta en un comunicado Comisiones Obreras, el departamento que ha asumido parte de las funciones ha tenido que tramitar «más de 6.000 nóminas este mes para aplicar el incremento del 0,5 % con efectos desde 2024, y aun así el expediente de nóminas estaba cerrado el 26 de noviembre».

Rifirrafe de responsabilidades

La realidad es que San Andrés, por el momento, continúa sin interventor ya que no se ha ejecutado la orden de la Junta, algo que, según CCOO, hace «imposible aprobar la contabilidad municipal, los presupuestos, las modificaciones de crédito, las solicitudes de subvenciones o la justificación de las ya concedidas, lo que afecta de manera directa al funcionamiento económico y administrativo del municipio».

El tema de las basuras y la ausencia de interventor son los dos problemas más enquistados de un consistorio con retos por delante y una población que sigue creciendo en el alfoz de León.