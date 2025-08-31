La Universidad de León inicia la 'Welcome week' para estudiantes internacionales El objetivo es acompañarlos en sus primeros días en el centro, la ciudad y su entorno

Leonoticias León Domingo, 31 de agosto 2025, 12:30 Comenta Compartir

La Universidad de León celebra del 1 al 5 de septiembre su 'Welcome week', una semana dedicada a dar la bienvenida y a acoger a los estudiantes internacionales, convirtiendo al centro y a la ciudad en un punto de encuentro donde confluyen culturas, experiencias y nuevas oportunidades.

La semana está organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global y busca acompañar a los estudiantes en sus primeros días y ofrecerles una inmersión completa en la vida universitaria, la ciudad y su entorno, mostrarles las oportunidades y actividades que hay en el lugar que será su hogar a lo largo de los próximos meses.

El vicerrector, José Alberto Benítez, señaló que de esta forma la ULE reafirma su compromiso con la creación de un campus multicultural. «La 'Welcome Week' es mucho más que una semana de actividades. Es el punto de partida de experiencias que transforman a las personas y enriquecen tanto a la Universidad como a la ciudad, que se convierte en un espacio donde el conocimiento, la diversidad y la convivencia se encuentran para crear algo único».

A lo largo de la semana habrá actividades académicas, culturales y sociales para fomentar la integración y generar comunidad, comenzando con una visita, en la mañana del lunes, a la Oficina de Relaciones Internacionales donde conocerán de primera mano los servicios de apoyo disponibles, recibirán información práctica sobre la Universidad y la ciudad, resolverán las primeras dudas que surgen al comenzar esta etapa y, sobre todo, se familiarizarán con el personal que los acompañará y guiará a lo largo de su experiencia universitaria en León.

Por la tarde, en el Parque de la Candamia, se desarrollará el primer encuentro que permitirá a los estudiantes conocerse en un espacio al aire libre y compartir sus primeras experiencias junto a mentores y miembros de la asociación estudiantil de Europa AEGEE León.

El martes, 2 de septiembre, se celebrará el acto institucional de bienvenida en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial, con la participación de la rectora, Nuria González, y el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización, y que finaliza con una paellada.

El miércoles, 3 de septiembre, la Oficina de Relaciones Internacionales organiza una jornada en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria para presentar los servicios que ofrece la Universidad, que abarcan desde la oferta deportiva y cultural pasando por la red de asociaciones estudiantiles o el acompañamiento académico y personal que facilita la integración en la vida universitaria.

El jueves, 4 de septiembre, tendrá lugar la tradicional recepción oficial en el Ayuntamiento de León, donde el alcalde, José Diez, dará la bienvenida en nombre de toda la ciudad a los nuevos estudiantes, que posteriormente disfrutarán de un recorrido por los monumentos más emblemáticos y una degustación de tapas tradicionales.

La semana termina con una excursión por la provincia de León, un viaje que combina paisaje, patrimonio y gastronomía, invitando a descubrir todo lo que León ofrece más allá del campus.