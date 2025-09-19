leonoticias - Noticias de León y provincia

Facultad de Económicas de la ULE.

Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles

La universitaria estudiaba el grado de Turismo en la Facultad de Económicas y este curso lo pasaba en Italia con una beca Erasmus+

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:18

La Universidad de León informa del fallecimiento de una estudiante de 20 años del grado en Turismo tras sufrir un atropello en la madrugada de este viernes en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus+.

Ha sido el Consulado español en Nápoles quien ha notificado el fallecimiento a la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez ya se ha puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.

La Universidad de León traslada su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ofrece todo su apoyo y colaboración en estos momentos de tristeza y pérdida irreparable, a la par que comparte su dolor y conmoción.

«La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto», concluye el comunicado la institución.

