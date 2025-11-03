La ULE celebra la Semana de la Ciencia 2025 con más de 60 actividades en León y Ponferrada Del 8 al 16 de noviembre, colegios, institutos y espacios universitarios se transformarán en escenarios de experimentación, aprendizaje y descubrimiento, con talleres, charlas o demostraciones para acercar la ciencia a todos los públicos

La Universidad de León se suma un año más a la Semana de la Ciencia, uno de los mayores eventos europeos de divulgación científica, con un completo programa de más de 60 actividades que se desarrollarán a lo largo de la provincia de León y en los campus de Vegazana y Ponferrada.

Del 8 al 16 de noviembre, colegios, institutos y espacios universitarios se transformarán en escenarios de experimentación, aprendizaje y descubrimiento, con talleres, charlas, itinerarios y demostraciones diseñadas para acercar la ciencia a todos los públicos.

El programa de esta edición abarca una amplia variedad de temáticas que pasan por la Microbiología, genética y salud con talleres sobre microorganismos, ADN, resistencias a los antibióticos y técnicas como la PCR, para comprender el papel de la investigación biomédica en nuestra vida diaria; también hay propuestas sobre alimentación y sostenibilidad con actividades de nutrición, seguridad alimentaria, consumo responsable y etiquetado, que invitan a reflexionar sobre cómo la ciencia influye en lo que comemos. Otra de las áreas destacadas será la de energía, tecnología e innovación que permitirá al público realizar experimentos eléctricos, impresión 3D, inteligencia artificial aplicada al marketing, realidad virtual o ingeniería inversa para mostrar la ciencia más creativa y transformadora.

Por otro lado, la Semana de la Ciencia conectará la ciencia y el deporte a través de experiencias sobre biomecánica y movimiento, como Corre conCiencia, que acercarán la ciencia del rendimiento y la prevención a la ciudadanía. Las actividades se completan con el área de ciencia y sociedad que muestra la conexión entre la investigación y el arte, la historia, la economía o el derecho, a través de, entre otros, talleres de patrimonio medieval, finanzas sostenibles o derecho penal y ciencia.

Despertar curiosidad

Las actividades, organizadas por distintos departamentos y grupos de investigación de la ULE, con la coordinación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), están dirigidas a estudiantes, docentes y público general. La iniciativa busca fomentar la curiosidad, despertar vocaciones científicas y mostrar cómo el conocimiento impulsa el progreso social y medioambiental.

La Semana de la Ciencia está coordinada en Castilla y León por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores (FUESCYL), con la colaboración de la Junta de Castilla y León, y cuenta con la implicación de las universidades y centros de investigación de la comunidad.

El programa completo se puede consultar en el siguiente enlace Semana de la Ciencia en Castilla y León. Cerca de una decena de actividades están abiertas al público en general, mientras el resto están destinadas a centros educativos de diferentes etapas.

Actividades abiertas al público en general

Dentro de las actividades para todos los públicos, la Semana de la ciencia ha programado en León el 'Itinerario Científico. Patrimonio inmaterial del arte funerario en la Edad Media: de la investigación al Museo' que se realizará el 12 de noviembre a las 17:15 horas en el Museo de León (previa inscripción en este enlace).

A ella se suman otras como el 'Taller de Realidad Virtual aplicada a la Geografía' en la Facultad de Filosofía y Letras el 10 de noviembre, el taller 'Del mamut al McMenú. Cuatro hitos en la historia de la alimentación humana' en el Laboratorio de Prehistoria de la misma facultad entre los días 10 y 12 de noviembre, el taller 'El tiempo pasa... ¿Cómo se cuenta?' en la Facultad de Filosofía y Letras del 10 al 14 y, finalmente, el taller 'Ciencia en tu plato: en busca de alimentos ricos en antioxidantes naturales' el 14 de noviembre en el Instituto de Biomedicina (IBIOMED).