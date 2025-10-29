leonoticias - Noticias de León y provincia

Facultad de Educación de la ULE.

El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista

La Universidad de León oferta esta microcredencial y desata un debate en redes sociales

A.G.B

A.G.B

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:51

Comenta

Viral y polémico curso el que impartirá la Universidad de León el próximo semestre. Bajo el título 'Pedagogía Antifascista', esta microcredencial universitaria suscitaba en redes sociales un sonoro debate por la temática y por el aproximamiento a la materia.

La publicación en redes sociales el pasado domingo 26 de octubre en el que la Universidad de León daba los detalles sobre este curso acumula ya más de 680 comentarios y 845.000 visualizaciones en la red social X -antiguo Twitter-. Es precisamente la zona de comentarios donde se ha desarrollado un debate entre los defensores del curso, los detractores del mismo y los que se preguntan si es Inteligencia Artificial.

Se trata de una microcredencial de 4 créditos ECTS para la comunidad universitaria destinada a personas de entre 25 y 64 años por importe de 49,50 euros y cuya prescripción ya está abierta. Se impartirá en la facultad de Educación bajo la dirección del catedrático de la ULE Enrique Javier Díez.

Las características del curso

Según explica el dossier informativo, el objetivo de esta microcredencial es «fortalecer y recualificar el papel del profesorado activo y del futuro profesorado como profesionales de la educación comprometidos con una educación y una sociedad democrática, inclusiva e intercultural» facilitando así a este sector el «conocimiento y el análisis crítico del neofascismo con el fin de promover una sociedad más justa y tolerante» con el objetivo último de que adquieran las herramientas para, mediante una educación «crítica y comprometida con los derechos humanos y el bien común» prevenir el «crecimiento y auge del neofascismo».

El curso, que se impartirá de forma online del 15 de enero al 15 de mayo, se divide en cuatro bloques en los que se abordará el neofascismo desde una perspectiva pedagógica con propuestas educativas frente al neofascismo.

