El curso de pedagogía antifascista busca prevenir «el auge del neofascismo»: «Ser malote ahora es ser de ultraderecha» El director del proyecto, Enrique Javier Díez Gutiérrez, valora positivamente la irrupción que ha tenido este proyecto entre el profesorado con alrededor de un centenar de preinscritos hasta el momento frente al «revuelo de la extrema derecha»

Borja Pérez Viernes, 31 de octubre 2025, 08:14 Comenta Compartir

La puesta en marcha de la nueva microcredencial de pedagogía antifascista desarrollada y promovida por la Universidad de León (ULE) ha causado un gran interés y atención mediática, obligando a la misma a tener que aclarar el sentido, los objetivos y el marco de este ejercicio académico.

Como se expone en la propia página de la entidad, se trata de un curso destinado a personas de edad comprendida entre 25 y 64 años que estén desarrollando o pienses desarrollar su actividad profesional en el ámbito de la educación formal y no formal, con la intención de «fortalecer y recualificar su papel y su compromiso con la educación democrática, inclusiva e intercultural».

La lucha contra los «discursos extremistas»

El director de esta microcredencial, Enrique Javier Díez Gutiérrez, ha explicado a leonoticias la necesidad de llevar a cabo este tipo de proyectos para paliar «uno de los grandes problemas en las aulas como es el auge del neofascismo y los discursos extremistas, que suponen una preocupación cada vez mayor también en la Unión Europea».

El catedrático admite que «la idea es construir una educación inclusiva y democrática» que situa a la Universidad de León «en la vanguardia formativa» para así poder enfrentar con mayores capacidades a «situaciones que cada vez se dan más frecuentemente como la aparición de símbolos fascistas».

Ante el revuelo causado por la promoción de este curso, Enrique deja claro que «se han revolucionado los colectivos de la extrema derecha», al tiempo que muestra su sorpresa por la reacción «en redes sociales, principalmente en X, donde también son muy preocupantes los discursos polarizados».

Cerca de cien preinscripciones registradas

«La gente joven recibe información que es muy preocupante para la democracia, parece que muchos desconocen lo que fue la dictadura. Ahora ser malote es ser de extrema derecha y se admiten estos discursos cuando todas las regiones europeas han construido sus democracias desde el antifascismo. Nadie puede ser demócrata sin ser antifascista».

Por ello, considera que «esta formación es fundamental y muy demandada», sosteniendo estos argumentos en las cerca de cien preinscripciones registradas actualmente, en apenas pocos días desde que se puso en marcha el proyecto.

Además, la Universidad de León apela también a las recomendaciones llegadas directamente desde el Parlamento Europeo para que, desde los ámbitos educativos, se forme al profesorado en competencias críticas, orientadas a prevenir y reducir el auge del neofascismo y otras ideologías autoritarias.

En este contexto, transmiten que «como espacio de conocimiento, reflexión y debate plural, tiene la responsabilidad de promover valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la formación de ciudadanos y ciudadanas críticos, comprometidos y responsables». «Lejos de imponer ideologías, esta microcredencial promueve la libertad de pensamiento y la reflexión ética, capacitando al alumnado para analizar cualquier corriente ideológica de manera responsable y fundamentada», explican.

Por último, concluyen dejando claro que «en ningún caso esta iniciativa implica que la Universidad adopte una posición ideológica. Su finalidad es educativa, centrada en ideologías que, desde una perspectiva histórica y pedagógica, han atentado contra la democracia y los derechos humanos».

Temas

Universidad de León