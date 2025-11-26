La 'niña triste' vuelve al escenario del penúltimo atentado arquitectónico de León La exposición temporal 'El dolor esculpido' abrirá en un remozado Palat del Rey para exhibir la obra de Carmona e incluirá más de 20 piedades, incluida una talla que nunca había salido de su parroquia

Rubén Fariñas León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:34 Comenta Compartir

El museo «vivo» de la Semana Santa también se mueve. De hecho, desde este 5 de diciembre, tendrá en San Salvador de Palat de Rey un nuevo espacio expositivo que quedará incluido en la entrada de acceso al edificio de Domínguez Berrueta.

La iglesia más antigua de la ciudad de León, datada en el siglo X, reabrirá sus puertas tras la pandemia. Hasta esa fecha, de la mano de Máximo Gómez Rascón, el templo acogió diversas exposiciones que ahora se pretenden retomar con una alta carga pasional.

Han sido varios años en los que esta pequeña iglesia medieval se ha visto afectada por el paso del tiempo. Por ello, la Diócesis de León ha hecho una «puesta a punto» para devolverle la actividad. Se ha remodelado de forma integral la iluminación y la pintura, esto último debido a los problemas de humedad que siempre ha arrastrado y que ahora se habían agravado. También se han arreglado los problemas de su cubierta, como ha recordado Luis García, vicario general. «Palat es un lugar idóneo si se une al museo. Es emblemático, la más antigua de León, con arquitectura interesante y merecía la pena ponerla a punto», señaló.

Iván González y Alejandro Grande, codirectores del Museo Diocesano y de la Semana Santa, serán los encargados de dar «continuidad» a este espacio que albergará «eventos especiales», bajo su cúpula gallonada del siglo X. Y la primera elegida es la legítima heredera del templo: la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz.

Ampliar Rueda de prensa con Alejandro Grande e Iván González, directores del museo; y Luis García, presidente del patronato, y Alejandro García, abad de Minerva.

Con motivo del 275 aniversario de la talla de la Piedad de Salvador Carmona, le penitencial de San Martín ha hecho memoria para volver a parte de sus orígenes. El abad Alejandro García puso en valor el «giro» de Minerva para potenciar las actividades culturales y que ya tuvo su primera apuesta con la exposición del paso del Descendimiento de Víctor de los Ríos.

García ha hecho un repaso a la historia de su talla titular, que procesiona el Lunes Santo, en la Procesión de la Pasión; y en Viernes Santo, en los años impares, con el Santo Entierro. La Piedad se ubicaba en su origen en el convento de los Franciscanos. No era propiedad de Minerva pero, por diferentes designios, apareció dos veces en San Martín, su sede canónica. «La cofradía la hizo suya, implicándose en sus historias de las guerras napoleónicas o los incendios», como el que le afectó en 1948 tras un cortocircuito. «Minerva impulsó la restauración y, aunque perdió su cara de niña, se logró salvar». También se rehabilitó, con Fernando de Alvizu, en el año 2002.

Minerva ha querido celebrar este 275 de la talla con la exposición ' El dolor esculpido: Carmona, la Piedad y Minerva'. «Han sido meses de trabajo con parroquias, basándonos en el libro de las piedades de Máximo Rascón, para dar como resultado la vuelta de Minerva a Palat», una iglesia que fue sede de la sacramental desde el año 1963, cedida por el obispo Almarcha, y que tiene «mucho significado» para ellos.

La muestra aborda parte de la trayectoria de dos décadas que Minerva pasó aquí, incluido el penúltimo atentado arquitectónico en la ciudad de León, impensable hoy en día, como fue la apertura en el muro de una puerta en un lateral para que salieran los pasos en la procesión Oficial del Santo Entierro.

La exposición, financiada con fondos propios de la cofradía y patrocinadores, contará con actividades paralelas -una charla sobre la Piedad y una mesa redonda sobre las piedades-. El discurso artístico ha sido obra de Alejandro Grande y contará con tres temas diferenciados. Carmona: uno de los escultores más importantes del siglo XVIII, y su aportación a la Diócesis de León, con obras que se podrán ver, al igual que de sus formadores y taller, incluida una virgen de Pajares de los Oteros que nunca ha salido de su parroquia hasta ahora. Piedad: su desarrollo en el arte sacro leonés, con más de 20 imágenes de la virgen con el niño, desde el siglo XV hasta las últimas adquiridas por las cofradías, dando a la pieza central la posición bajo la cúpula. Y Minerva: su sede de Palat del Rey y sus avatares históricos.

La muestra abrirá entre el 5 y el 21 de diciembre, en horario de martes a domingo de 11 a 13:30 y de 17 a 20:30 horas -también abrirá el lunes 8 de diciembre-. Habrá visitas guiadas los sábados a las 12.

El precio de las entradas serán: 6 euros la conjunta de Museo y Palat; 2 la exclusiva de la iglesia; las guiadas costarán 7 en el museo y 5 en Palat; y con la tarjeta de amigos del museo se incluirá el recorrido con un coste total de 9 euros -7 para miembros de cofradías.

