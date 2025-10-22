leonoticias - Noticias de León y provincia

Minerva y la Santa Vera Cruz peregrina a Roma con motivo del Año Jubilar 2025

La delegación participa en la audiencia general papal

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:35

La Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz de León protagoniza estos días una peregrinación a Roma con motivo del Año Jubilar 2025 que tuvo este miércoles su punto culminante en la mañana de este miércoles con la participación de los cofrades en la audiencia general del santo padre, el papa León XIV, celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Durante el encuentro, los representantes de la Cofradía tuvieron la oportunidad de entregar un detalle en nombre de todos los devotos y feligreses de la Cofradía y también en el transcurso de la celebración los peregrinos presentes recibieron la bendición apostólica.

Este jueves, a las 16:00 horas, la Cofradía celebrará una solemne eucaristía en la Basílica de Santa María Sopra Minerva, templo considerado la cuna de todas las Minervas del mundo y que da nombre a esta advocación tan arraigada en su tradición, con el Corpus Chico como punto central de esta advocación. Esta celebración será presidida por el leonés monseñor del Río Carrasco y supondrá un momento de especial significado espiritual, al unir simbólicamente a la comunidad leonesa con sus orígenes históricos y espirituales en Roma.

Finalmente, el viernes, tendrá lugar la peregrinación por la Puerta Santa De San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, con la que ganarán el Jubileo, cumpliendo los ritos jubilares establecidos para este Año Santo 2025.

