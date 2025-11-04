La Piedad de Carmona inaugurará las exposiciones temporales de Palat de Rey La pequeña y primigenia capilla será una extensión del Museo Diocesano y de Semana Santa de León

La Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz celebrará el 275 aniversario de la bendición de la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, obra destacada del escultor Luis Salvador Carmona, con una exposición conmemorativa que abrirá sus puertas del 5 al 21 de diciembre de 2025 en Palat del Rey, recientemente recuperada como espacio expositivo del Museo Diocesano y de Semana Santa de León.

La muestra, organizada en colaboración con el Museo, servirá además para inaugurar este nuevo espacio del Museo, que se abre cuando se cumple un año de la inauguración de su sede principal. Esta ampliación consolida el proyecto museístico diocesano, que en su primera sede ya ofrece una exposición permanente de arte religioso de la diócesis y del patrimonio de las cofradías y hermandades de la Semana Santa leonesa.

La exposición reunirá importantes piezas procedentes de toda la Diócesis de León, con obras no solo del propio Luis Salvador Carmona, sino también de destacados escultores como Juan de Angers, Bautista Vázquez, José de Villabrille y Ron, Víctor de los Ríos y otros artistas. Entre las tallas seleccionadas figuran piezas procedentes de Villademor de la Vega, Pajares de los Oteros, Valderas, Barrios de Gordón, Villasinta de Torio, Villarrodrigo de las Regueras y de la propia ciudad de León, entre otras localidades, conformando un recorrido representativo del patrimonio artístico y devocional de toda la diócesis.

Tres ejes temáticos

1. La figura de Luis Salvador Carmona, uno de los grandes escultores del siglo XVIII español, autor de la imagen protagonista.

2. La devoción a la Piedad en el ámbito diocesano, con la presencia destacada de la Piedad de San Martín, centro simbólico y espiritual de la muestra.

3. La vinculación histórica entre la Iglesia de Palat del Rey y la Cofradía de Minerva y Vera Cruz, poniendo en valor la profunda relación entre este espacio y la historia cofrade leonesa.

Con esta exposición, la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz desea rendir homenaje a la imagen de la Virgen de la Piedad, que cuenta con gran devoción y representación en la Semana Santa leonesa, reafirmando su compromiso con la conservación del patrimonio, la fe y la tradición que la han caracterizado a lo largo de su historia.