El Nazareno pone a la venta las entradas para el segundo concierto con Virgen de los Reyes Este nuevo pase tendrá lugar a las 17:00 horas y responde al enorme éxito de convocatoria del primer pase

Leonoticias León Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León pondrá a la venta este martes 9 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, en su página web www.jhsleon.com las entradas correspondientes al segundo pase del esperado concierto que ofrecerán la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla y la Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

Este nuevo pase tendrá lugar a las 17:00 horas y responde al enorme éxito de convocatoria del primer pase, cuyas 2.000 entradas se agotaron en tan solo 14 minutos, evidenciando la gran expectación generada por este concierto en la ciudad de León y entre los aficionados a la música procesional.

Ante esta extraordinaria respuesta del público, la Cofradía ha decidido ampliar la oferta con un segundo pase, permitiendo así que un mayor número de personas puedan disfrutar de un acontecimiento musical que reunirá a dos formaciones de referencia en el panorama cofrade nacional.

Desde la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno se agradece muy especialmente la respuesta, apoyo e interés mostrado por el público, y se anima a los interesados a adquirir sus localidades desde el momento de su puesta a la venta.