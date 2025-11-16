El éxito del concierto de Virgen de los Reyes en León obliga a un segundo pase Las entradas se agotaron en solo 14 minutos y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno logra que haya una segunda oportunidad de adquirirlas

Leonoticias León Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

Las entradas duraron solo 14 minutos. Hubo muchos que se quedaron con las ganas de poder disfrutar de un concierto único hasta la fecha en León.

La cita del 14 de febrero, día de los enamorados, tendrá una segunda oportunidad para aquellos que no llegaron a hacerse con una de las más de 2.000 entradas que estuvieron disponibles durante un cuarto de hora.

Desde la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno han anunciado la programación de un segundo pase del concierto conjunto entre la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, de Sevilla, y la Agrupación Musical de nuestra Cofradía, tras agotarse las entradas del primero en tiempo récord y bajo la gran demanda del público.

Ambas formaciones, referentes en el ámbito musical cofrade, actuarán en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León el 14 de febrero de 2026, sumando ahora un nuevo pase cuyos detalles serán anunciados en los próximos días