El concierto de las agrupaciones musicales del Dulce Nombre y Virgen de los Reyes agotan las entradas «en 14 minutos» El plan para el 14 de febrero en León será un concierto solidario en el Palacio de Exposiciones con más de 2.000 entradas vendidas

I. Santos León Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:18

«Se agotaron en 14 minutos». Así han confirmado a los organizadores del evento la «locura» que han vivido con la venta de más de 2.000 entradas para un concierto único en León. La Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, de Sevilla, ofrecen un concierto conjunto en la ciudad de León.

Un evento que se presentó este jueves 11 de noviembre y que vendió todas sus entradas en 14 minutos. El concierto, organizado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, el 14 de febrero de 2026 a las 19.00 horas.

Las entradas, que salieron a la venta este jueves, 13 de noviembre a partir de las 10:00 horas de la mañana, a través de la página web de la Cofradía con un precio de 19 euros. La recaudación, una vez satisfechos los gastos, irá destinada de forma principal a la Bolsa Social de la Cofradía, para atender algunos de los proyectos de carácter solidario que en la actualidad se encuentran en marcha.

Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla

La Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla fue fundada en 1980 y cuenta con dieciséis trabajos discográficos, siendo una de las agrupaciones musicales más destacadas del panorama nacional y una de las abanderadas del estilo de agrupación musical dentro de las formaciones de Semana Santa.

Durante la Semana Santa de Sevilla participa en las procesiones de hermandades como Jesús Despojado, Polígono de San Pablo, San Esteban o la Resurrección, siendo el acompañamiento musical de otras hermandades de Andalucía tanto en la Semana Santa como en salidas extraordinarias a lo largo del año. En el pasado mes de septiembre ha actuado en Bruselas, donde ha ofrecido una serie de conciertos en el marco de una exposición de arte sacro en la sede del Parlamento Europeo.

Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

La Agrupación Musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno se funda en el año 2005 en el seno de la propia Cofradía y desde entonces, acompaña a su Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, en su salida procesional cada Viernes Santo.

La Agrupación Musical ofrece numerosos conciertos a lo largo de todo el año en distintas localidades, muchos de ellos de carácter benéfico y, durante la Semana Santa, participa en procesiones en la Semana Santa de León y en Valladolid. Durante el pasado mes de mayo, la Agrupación Musical acompañó al Nazareno en la Procesión celebrada en las calles de Roma con motivo del Jubileo de las Cofradías y ofreció un memorable concierto en la Basílica de Sant´Andrea della Valle.