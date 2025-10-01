leonoticias - Noticias de León y provincia

La luna llena sobre León. Peio García

León se une a la observación de la luna promovida por la NASA con un evento gratis

Se realizará una observación pública este sábado 4 de octubre

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:22

León se suma a observar la luna este fin de semana y lo hace con un evento abierto al público y gratuito pero que requiere inscripción previa.

Como viene siendo habitual este último año, la Asociación Leonesa de Astronomía se une a celebrar los eventos más representativos que se pueden disfrutar en el firmamento y en esta ocasión la luna será la protagonista.

El sábado 4 de octubre se conmemora la Noche Internacional de Observación de la Luna, una jornada promovida por la NASA en todo el mundo que busca difundir y disfrutar de nuestro satélite.

En León el epicentro de la actividad que organiza la asociación será una vez más el Observatorio Astronómico Municipal Pedro Duque ubicado en el Coto Escolar.

A las 21:30 horas comenzará la observación pública de la luna en la que miembros de la asociación explicarán a los asistentes los secretos y detalles del bello satélite.

Cómo apuntarse a la observación pública

La asistencia es gratuita y abierta a toda persona que lo desee, si bien es necesaria inscripción previa, que se realiza rellenando un sencillo formulario a través de internet al que se puede acceder desde la página web de la asociación (www.astroleon.org).

Con este evento la asociación sigue avanzando en un completo programa de actividades que a lo largo de este 2025 ha permitido a los leoneses disfrutar de su cielo y que lo seguirán haciendo los próximos años con un sinfín de eventos como el eclipse de 2026 donde León tendrá un papel privilegiado.

