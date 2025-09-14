Dos heridos al volcar un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo Los ocupantes del vehículo son un hombre y una mujer de unos 70 años

Leonoticias León Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:40 | Actualizado 18:45h.

El vuelco de un turismo en la A-6 a su paso por la provincia de León se salda con los dos ocupantes del vehículo heridos.

La sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía a las 17:45 horas de este domingo 14 de septiembre una llamada alertando del accidente que se producía en el kilómetro 283 de la vía a la altura de Pozuelo del Páramo.

En el vehículo siniestrado viajaban un hombre y una mujer de unos 70 años de edad que se encontraban conscientes pero que requerían asistencia médica, según informa el alertante.

Emergencias dio aviso a Guardia Civil de Tráfico y un equipo de Sacyl para dar asistencia a los heridos.