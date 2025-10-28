12 años de la muerte de los seis de Tabliza: «A nosotros solo nos queda la calle para pelear»

Familiares de los mineros muertos en la Hullera Vasco Leonesa protagonizan un recorrido por la capital leonesa en el aniversario de la tragedia.

Con lágrimas en los ojos, el dolor aún en la garganta, la impotencia de seguir sin recibir justicia y el recuerdo del «peor día de mi vida», los familiares y amigos de los seis de Tabliza han salido a las calles de León en el aniversario de los 12 años del accidente. El 28 de octubre de 2013, en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa un accidente minero se cobró la vida de seis mineros. Desde ese momento, familiares y amigos han pedido responsabilidades y tras 12 años siguen pidiendo que se haga justicia. Hoy, una vez más, las velas por José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure siguen guiando a sus familias por el camino de la lucha.

Un día complicado en el que «se siente impotencia, pero eso también te da fuerza para seguir peleando», porque si algo tienen claro los mineros es que «a nosotros solo nos queda la calle para pelear, no tenemos otra».

Un accidente que «hubiese sido muy sencillo haberlo evitado» con «simplemente con haber guardado una norma de seguridad que era imprescindible y que está escrita desde 1992 que dice que cuando hay bóveda no se puede echar carbón». Así lo resume con impotencia Manuel Moure que lleva en su camiseta blanca el rostro de su hijo fallecido. «Solo con eso estarían aquí con nosotros», lamenta.

Los mineros volvieron a tomar las calles de León cuando la minería ya no existe en la provincia. Con algunos cascos y sin los buzos manchados de negro carbón, pero con el corazón negro y, en esta ocasión, roto de dolor. Una concentración en la plaza de Regla de la capital leonesa sirvió este 28 de octubre de homenaje, por los seis de Tabliza y por todos aquellos «fallecidos en la mina que no han tenido la oportunidad de que nadie haya luchado por ellos».

«De esto ya no te repones»

La viuda de José Luis Arias, uno de los mineros fallecidos lamentó que «yo no tengo ninguna esperanza. La verdad, no tengo ninguna ya desde hace tiempo y se vive pues mal». Visiblemente emocionada Itziar Ríos compartió con los presentes cómo cada 28 de octubre revive el momento más duro de su vida: «De esto no te repones, yo me acuerdo de la llamada de teléfono como si la estuviera recibiendo ahora mismo».

Una vida que nunca volverá a ser, pero que sigue girando para muchos. «Vas viendo crecer los críos y es cuando te das cuenta de los años que van pasando, porque si no parece que estás en el mismo día».

Tampoco Itziar Ríos cree que haya justicia en este caso y recuerda que «al principio todavía teníamos algo de esperanza, tenía algo de esperanza, pero cuando fue pasando el tiempo y vas viendo cómo van las cosas, pues ya crees que no va a haber nada». Y aunque siguen pidiendo la sentencia del juicio no cree que sirva para mucho después de 12 años desde el accidente.

Sin sentencia tras dos años del juicio

«Es que es una vergüenza lo que está ocurriendo». Fueron 10 años los que tardaron en sentar en el banquillo a los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el pozo Emilio del Valle. Tras dos meses de sesiones maratonianas y centenares de testigos y peritos el juicio quedó visto para sentencia, pero todavía no se ha dictado por una baja médica de la jueza del caso.

«Una jueza lleva dos años de baja y los que están por encima de ella no dicen ni una palabra», se pregunta Moure con rabia. «Nos costó 10 años sentarlos en el banquillo. 10 años. Porque claro, tuvimos la mala suerte de que la jueza que estaba en nuestro caso ocurrió lo de la señora Carrasco y se olvidó lo nuestro», reitera el padre de uno de los fallecidos. Y esa es parte de la rabia que siguen sintiendo, ya que «si los seis mineros son políticos, seguro que ya estaba solucionado el problema». Los familiares de las víctimas no entienden cómo han podido pasar 12 años desde la muerte de sus seres queridos sin una sentencia y sin un culpable, pero no van a cesar en su pelea.

También lamentan que desde la Audiencia provincial «la señora Ana del Ser, a ver si me escucha, dice que es muy difícil desenredar este tema. Que me lo explique alguien. Yo yo es que no lo entiendo, para qué está la justicia».

«En la justicia no creo nada»

La lucha por lograr una sentencia y señalar a los culpables, aunque ellos los tienen muy claros, seguirá activa, aunque muchos aseguran que «yo en la justicia no creo nada. Antes creía poco, ahora nada».

Manuel Moure insiste que el problema no es solo los 10 años de espera para el juicio y los dos sin sentencia, sino que «la chapuza empezó cuando se empezó a investigar. Ahí empezó ya la chapuza».Los familiares lamentan que « la empresa tuvo 10 años para hacer lo que le dio la gana. Los 16 responsables de de seguridad, los mandos de la empresa, estuvieron trabajando impunemente durante 5 años hasta que cerró la empresa».