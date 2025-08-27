La vuelta al cole en León: «Nos piden presupuesto para comparar con Amazon» El gasto medio en León ronda entre los 100 y 500 euros por niño en material, mochilas, uniformes, calzados y los libros de texto en un año marcado por la subida de precios y la competencia de internet

Diego Nicolás Alonso Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:17 Comenta Compartir

La última semana de agosto en León no solo marca el final del verano, también supone el inicio de un quebradero de cabeza para cientos de familias que preparan la vuelta al cole. La campaña, que para muchos comercios comenzó ya a finales de junio, se prolonga hasta bien entrado septiembre y deja una cosa clara: el gasto medio por niño no baja de los 50 euros en material básico, al que hay que sumar mochilas, uniformes, zapatillas y todos los libros de texto.

«Empezamos a trabajar con la campaña desde finales de junio, cuando llegan los catálogos, los precios y las primeras reservas de libros», explica Héctor Villazala Alonso, propietario junto a su mujer de las papelerías Yábluko. Tres meses de trabajo continuo en los que la caja se llena más que nunca, aunque el margen de beneficio sigue siendo mínimo. «En estas fechas igual hacemos un 30% de la caja anual, pero con eso hay que aguantar hasta diciembre. Un libro de texto deja poquísimo margen, prácticamente nada».

Ampliar Papelería Yábluko.

Los imprescindibles que nunca fallan

Cada curso arranca con clásicos que no pasan de moda: pegamentos, cuadernos, lapiceros o gomas, junto con la inevitable mochila. Entre las más demandadas, las de tipo 'junior' para primaria y las de carro incorporado. Este año, las tendencias infantiles tienen nombre propio: Stitch, Kuromi y las capibaras copan portadas y diseños. En los institutos, lo que triunfa son los archivadores con cierre de goma de Oxford en color negro.

El desembolso es similar independientemente de la edad: un niño de primaria puede gastar lo mismo que uno de secundaria, ya que a partir de la ESO entran asignaturas como dibujo técnico que obligan a comprar escuadra, cartabón, compás, regla técnica y recambios, lo que supone de golpe unos 30 euros adicionales.

Menos niños, precios más altos e internet como enemigo

Pese al movimiento que se vive en las papelerías en estas semanas, la realidad es que las ventas caen. «Hay bastante descenso este año, y el que te diga otra cosa no te dice la verdad», asegura Villazala. Los motivos son tres: la demografía -cada vez menos niños-, la economía, ya que «lo que antes valía 50 euros ahora ya está en 70», y el auge de internet.

«Muchos padres nos piden presupuesto de los libros para luego comparar con Amazon u otros portales, pero no puedes competir porque ellos lo venden a precio de coste. Si yo hiciera lo mismo no tendría beneficio», lamenta. Una situación que también se da en los colegios concertados, donde los libros se ofrecen al mismo precio de fabricación más IVA. «Como padre lo agradezco, pero como empresario me mata. Si un libro cuesta 40 euros, yo tendría que venderlo a 44. Multiplica esa diferencia por 10 o 12 libros y el ahorro para las familias es evidente, pero para mí supone perder la venta».

A esa competencia se suman cadenas como Tiger o Tedi, que han entrado en el mercado escolar con productos muy baratos, aunque de baja calidad, y que atraen por impulso. «Contra eso nadie puede competir», resume Villazala.

¿Cuánto se gasta una familia leonesa en la vuelta al cole?

De media, cada niño supone entre 45 y 50 euros solo en material escolar básico de papelería. Si se suma mochila, la cifra sube en torno a 30 euros más, y si esta lleva carro, el desembolso ronda los 60 euros adicionales. A todo ello se añade la factura de uniformes y ropa deportiva: un polo y un jersey pueden costar 60 euros. «Los polos rondan los 20 y hay que renovarlos casi cada año». El calzado infantil, que se desgasta rápido o se queda pequeño, eleva la cuenta con otros 70 euros cada dos años. Una suma total que oscila entre los 100 y 500 euros con los libros de texto.

En definitiva, la vuelta al cole en León no solo significa ilusión por estrenar cuadernos y mochilas, también un importante esfuerzo económico que, como reconoce el propio sector, no para de crecer mientras el poder adquisitivo de las familias permanece estancado.