leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El «megaincendio del siglo» en León mantiene seis focos en nivel 2 y cinco en 1
Aula de un centro educativo.

Colegios e institutos podrán presentar solicitudes para ser centros BITS hasta el 29 de septiembre

El programa busca organizaciones educativas bilingües y abiertas a la internacionalización, inclusivas y participativas, digitalmente competentes y seguras, sostenibles y saludables, a través de la implementación de procesos de innovación educativa

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:03

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este miércoles una orden de la Consejería de Educación con la convocatoria para la participación y la renovación por los colegios e institutos públicos y concertados que imparten enseñanzas obligatorias de la Comunidad en el programa de innovación educativa centros BITS (bilingües, inclusivos, tecnológicamente seguros y sostenibles) hasta el próximo 29 de septiembre. La convocatoria es para los nuevos centros que deseen participar en este programa para los cursos académicos 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028 y la renovación de los que fueron seleccionados en el año 2022.

El número máximo de centros públicos nuevos que podrán ser seleccionados para participar en el programa será de diez centros, de los que tres corresponden a la etapa de Educación Primaria y siete, a Secundaria. En el caso de los concertados, podrán participar cuatro centros en las provincias de Burgos, León, Soria y Valladolid en ambas etapas formativas.

La finalidad del programa, según recogió la Agencia Ical, es la transformación de los centros participantes en organizaciones educativas bilingües y abiertas a la internacionalización, inclusivas y participativas, digitalmente competentes y seguras, sostenibles y saludables, a través de la implementación de procesos de innovación educativa y de la incorporación de nuevos paradigmas educativos, como los contenidos digitales curriculares. La participación en este programa supondrá la puesta en práctica de un proyecto de actuación de centro dirigido a la consecución de la finalidad expuesta anteriormente, que se desarrollará a lo largo de tres cursos académicos, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la renovación por otros tres cursos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Fasgar avanza hacia Vegapujín y Posada de Omaña: «Hemos desplegado todas las bocas de riego y mangueras»
  2. 2 La Encinona, el orgullo de Genestacio de la Vega con más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León
  3. 3 Buscan a 30 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de León
  4. 4 Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León
  5. 5 La Policía Nacional advierte de una oleada de secuestro de cuentas de Whatsapp en León
  6. 6 El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada»
  7. 7 El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas de León y El Bierzo afectadas por los incendios
  8. 8 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  9. 9 Al menos «once noches sin enfermera» en la Residencia de Personas Mayores de León
  10. 10 Jesús Calleja vuelve a Fresno de la Vega como hijo predilecto: «Aquí empezó mi vida y la aventura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Colegios e institutos podrán presentar solicitudes para ser centros BITS hasta el 29 de septiembre

Colegios e institutos podrán presentar solicitudes para ser centros BITS hasta el 29 de septiembre