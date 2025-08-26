La subida del alquiler hace que los universitarios en León elijan las residencias: «Tenemos lista de espera» La subida del precio de los pisos y la permanencia de los alumnos durantes más años consolidan este modelo frente al alquiler tradicional

Diego Nicolás Alonso Martes, 26 de agosto 2025, 08:23

Con el final del verano llega el desembarco de miles de estudiantes en León, y este año la situación es clara: las residencias universitarias están completamente llenas. Así lo confirma Adrián Álvarez Tascón, presidente de la Asociación de Residencias Universitarias de León (Reule): «Entre todas ofrecemos unas 1.400 plazas y estamos al cien por cien, con listas de espera bastante amplias».

La presión no solo llega por los estudiantes de nuevo ingreso que cada año rondan los 1.800 entre grados, másteres y doctorados, sino también por la tendencia de permanencia: «Antes se quedaban uno o dos años, ahora vemos cada vez más que los estudiantes permanecen en la residencia durante tres, cuatro o incluso toda la carrera», detalla Álvarez Tascón.

¿De dónde vienen los estudiantes?

La capital leonesa sigue atrayendo alumnos de todo el norte peninsular. Principalmente llegan de Asturias, Cantabria, Galicia, Madrid y de provincias cercanas como Burgos o Zamora.

Las titulaciones que más tirón ejercen sobre los de fuera son claras: Ingeniería Aeroespacial, Biotecnología, Veterinaria, Cafyd y Enfermería. El presidente de Reule anticipa que cuando Medicina «eche a andar en León», será otra titulación que disparará la demanda.

Un fenómeno creciente es la llegada de estudiantes de Formación Profesional y de la Escuela de Arte. «En la residencia que yo gestiono, de 96 plazas, hace diez años apenas tenía dos estudiantes de FP. Este curso serán alrededor de 20», apunta Álvarez Tascón.

Pisos o residencias: la diferencia son 200 euros al mes

El encarecimiento del alquiler en León es otra de las claves que explican el lleno absoluto. «Los pisos han subido un 20 o 25% en los últimos años, mientras que las residencias venimos actualizando precios en torno al IPC», subraya el presidente de la asociación.

Actualmente, el coste de una residencia con pensión completa oscila entre 800 y 900 euros al mes, aunque hay opciones de media pensión o alojamiento y desayuno que bajan a los 400. La diferencia de esta opción en comparación a vivir en un piso se sitúa en torno a 200 euros más al mes.

«Por ese margen muchas familias prefieren pagar los 200 euros más de la residencia, que ofrece todas las comodidades frente a la dedicación que exige un piso: hacer la compra, limpiar, cocinar...», defiende Álvarez Tascón.

Un impacto económico «clave» para León

El efecto va mucho más allá del alojamiento. Las once residencias universitarias que existen en la ciudad (desde el Colegio Mayor San Isidoro y Doña Sancha, hasta centros privados como Tagaste, La Asunción, Moebius o Unamuno) generan empleo directo, consumen en proveedores locales y sostienen un flujo constante de gasto juvenil.

Según los cálculos de la asociación, un estudiante gasta entre 200 y 250 euros mensuales adicionales en apuntes, academias, fotocopias, peluquerías y, sobre todo, ocio. «El impacto económico es muy alto y sostenido durante diez meses, de septiembre a junio», recuerda Álvarez Tascón.

Las residencias de León no destacan por grandes diferencias entre unas y otras. «Todas ofrecen servicios bastante similares, porque además tratamos de estandarizarlos entre nosotros», explica el presidente de Reule. Las familias deciden principalmente por tres criterios: la distancia respecto al campus, la habitación y los servicios incluidos.

La fotografía de este curso no deja lugar a dudas: el modelo de residencia universitaria gana peso en León, tanto por la subida de los alquileres como por la preferencia de los estudiantes y sus familias por un entorno cómodo y seguro.

«Las residencias estamos llenas, con listas de espera y cada vez los estudiantes se quedan más años. Eso es un síntoma claro de que nuestro modelo funciona», concluye Adrián Álvarez Tascón.