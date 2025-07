La historia de Águeda, nominada a mejor docente de España: «Quise ser la profesora que nunca tuve»

Diego Nicolás Alonso Lunes, 28 de julio 2025, 08:29 Comenta Compartir

A veces, el reconocimiento llega sin buscarlo, como una de esas recompensas inesperadas que te confirman que vas por el buen camino. Así lo vivió Águeda Gasulla, una joven profesora de Formación Profesional en el CFPE Clarín, que ha sido nominada a los Premios Educa Abanca 2025, que distinguen al mejor docente de España.

Águeda explica que se encontraba trabajando cuando recibió la notificación, aunque reconoce que en un primer momento el mensaje había acabado en la bandeja de spam. Entre risas, admite que tuvo que leerlo varias veces para asumir que su nombre aparecía realmente en la lista oficial, ya que no podía creerlo. «Fue una emoción», resume.

Con solo 30 años, Águeda lleva más de media vida vinculada al mundo de la enseñanza. «A los 16 años me fui a Irlanda a hacer un 'work experience' para orientarme en el mundo laboral. Fui a una escuela infantil sin saber muy bien cómo sería mi futuro». Desde entonces ha trabajado como maestra y pedagoga terapéutica, y hoy da clase en el mismo centro donde estudió.

Una vocación que nace de la experiencia

Águeda reconoce que su estilo como profesora nace, precisamente, de lo que no vivió en su etapa como alumna: «No me gustaba cómo fue mi experiencia con los profesores. Sentía que había mucho que cambiar, y eso ha sido lo que me ha guiado siempre: ser la profesora que me habría gustado tener. Hoy puedo decir que soy ese docente que siempre soñé ser».

Su día a día en el Clarín comienza temprano, a las 8:00 horas. Las clases presenciales se imparten por las mañanas, mientras que por la tarde continúan en formato virtual para otros alumnos. Águeda trabaja con alumnos de un grado superior de FP, mayores de edad. Y aunque muchos asocian la educación emocional solo a las etapas infantiles, en su centro han decidido romper moldes.

Desde el Clarín destacan el trabajo que realizan en el ámbito de la educación emocional y en valores, algo que consideran una seña de identidad del centro. Subrayan que llevan a cabo proyectos de voluntariado y colaboraciones con el aula de pediatría del Hospital de León, todo ello dentro de la formación profesional. «A veces se piensa que la educación emocional es solo cosa de niños, pero estos adultos serán quienes transmitan esos valores en el futuro», apunta.

Un premio impulsado por sus alumnos

El proceso de nominación a los Premios Educa Abanca tiene una peculiaridad: solo pueden presentar candidaturas los propios alumnos. «No sé quién lo impulsó, porque justo estábamos ya de vacaciones. No he podido hablar aún con ellos, pero estoy súper agradecida. Que hayan pensado en mí ya es algo extraordinario»

Con humildad, Águeda no se ve entre las 10 finalistas definitivas que se publicarán en octubre. Cree que es «difícil» por el hecho de que «aún no ha escrito libros» ni tiene «una trayectoria tan larga como otros compañeros». Aún así confiesa que el simple hecho de aparecer en esta lista es para estar «llena de orgullo».

Además, es la única docente nominada de León capital, un detalle que añade todavía más valor simbólico a este reconocimiento. «Aún no lo he asimilado. Es algo muy grande».

Un modelo de docencia que deja huella

Detrás de esta nominación, hay algo más que clases y horarios. Hay ilusión, empatía, compromiso con la enseñanza. Hay una profesora que no olvida por qué empezó. Águeda representa un estilo de docente que busca enseñar desde el corazón. Y que demuestra que, a veces, los cambios más grandes empiezan en una pequeña aula.