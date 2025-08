Las inmobiliarias de León frente a los portales de internet: «No son la realidad de la ciudad»

Alberto P. Castellanos León Sábado, 2 de agosto 2025, 09:03 Comenta Compartir

Según los datos de un conocido portal inmobiliario, hasta 31 visitas son necesarias -de media- para conseguir alquilar un piso en León capital, 25 en el caso de toda la provincia. Unas cifras que chocan, y mucho, con la experiencia de las agencias tradicionales.

«¿31? No. Se consigue bastante antes», contestan desde Inmobiliaria R3: «Puede haber algún caso extraño y extremo que se pueda dar esa cifra, en algún piso que no resulte atractivo o tenga un precio muy elevado, pero lo normal es no pasar de diez».

En Inmobiliaria Santa Ana aseguran que «ahora mismo, con la poca oferta y la mucha demanda que hay, lo normal es que con un par de visitas esté hecho». También señalan que según sube el precio es más difícil de alquilar y se producen menos visitas aunque «con la publicidad de nuestra propia web es suficiente».

«Depende de muchos factores», apuntan desde Inmobiliaria Ana Díaz: «Uno de 900 euros al mes, con tres visitas suele estar alquilado mientras que uno de 500 puede llegar a las quince o veinte como mucho, pero 31 de media, no».

«¡31 son muchísimas!», exclaman en Inmobiliaria Duerna: «Nosotros no publicitamos, sólo se ofrece en persona». Desde esta agencia critican el papel de los portales como Idealista -autores del estudio- porque aseguran que «hacen que los propietarios se fijen en los anuncios cercanos para poner el suyo y no valora ni se tasa realmente el valor del inmueble».

«Lo que se ve en internet no es la realidad»

En esta agencia, al igual que el resto, se desmarcan de los datos que ofrecen muchos de los estudios que elaboran plataformas como Idealista: «Los pisos, sin publicitarlo se alquilan, si lo pones en redes explota la demanda».

Desde Inmobiliaria Duerna también critican que «lo que se ve en Idealista no es la realidad», y que hay que conseguir que las viviendas de alquiler «sean más accesibles» y que «las agencias también tenemos que poner de nuestra parte para lograrlo».

Espejismo en los precios de Hacienda

Las inmobiliarias de León también arrojan luz sobre los números que publica la Agencia Tributaria al analizar la rentabilidad y precios de las viviendas declaradas que se alquilan. Según los últimos datos de 2023, el alquiler medio mensuales para los hogares arrendados en León capital sería de 483 euros para las 'viviendas habituales'.

«En la capital, lo más barato que tenemos ahora, junto a las estaciones, está en 600 euros», comentan desde Inmobiliaria R3. Una cifra alejada de la media que publica Hacienda para los alquileres porque todavía existen viviendas con renta antigua que hacen caer la media: «No hay casi nada, es muy raro que ofertemos algo así, hace años que no nos ocurre».

En esta última agencia como en Santa Ana, se oferta más vivienda habitual que no, entendiendo por esta última los alquileres por curso a estudiantes o de duraciones inferior al año: «Al no afectar a esta categoría los alquileres de renta antigua es lógico que la media suba y sea más realista». Y bien puede ser así porque al seleccionar que 'no' es vivienda habitual la media en León sube de esos 483 euros a unos 826 más cercanos a una realidad de precios disparados.

Un 14 por ciento más en un año

Los últimos datos, según Idealista que los publica cada mes, marcan la media del metro cuadrado de alquiler en la capital en 8,7 euros, lo que supondría unos 700 euros de mensuales par aun piso de ochenta metros cuadrados en la capital. Valores que suponen un incremento interanual del 14,2 por ciento.

Algo más moderado es el comporamiento en toda la provincia: un 11,4 por cientoy un precio medio del metro de 7,7 euros. Aún menor es el incremento en Ponferrada, donde los precios han caído respecto al mes y trimestre anterior, y el metro se queda en 6,3 euros, un 1,3 por ciento más respecto a julio de 2024.