Más de 400 leoneses viajan a Madrid para reclamar que el tren de Feve llegue al centro de León

«Que el tren de vía estrecha de León regrese a su estación en el centro de la ciudad como lo hacía hasta 2011, sin trasbordos y con una calidad de servicio adecuada». Es la petición que la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León llevó este sábado 7 de junio hasta la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid y que fue respaldada por unas 400 personas.

El Paseo de la Castellana acogió la movilización, que incluyó, al abrigo de varios pendones leoneses y amenizada con música tradicional, la lectura de un manifiesto reivindicativo a cargo de Juan Pedro Aparicio, uno de los firmantes del texto que en el ámbito literario también secundan Julio Llamazares o Ángeles Caso y que rubrican también numerosos representantes de diversos ámbitos de la sociedad leonesa.

El portavoz del colectivo, César Prieto, aludió a la obligación que tienen los representantes de los ciudadanos de «dar soluciones políticas a asuntos que destrozan la vida de los leoneses y el futuro de la provincia». «¿Lo siguiente, qué será, a Bruselas a pedir que recorten los fondos al Ministerio de Transportes porque los malgasta y no sabe resolver los problemas?», cuestionó.

Apoyo a la convocatoria

Prieto, que agradeció el apoyo a esta convocatoria, la más reciente llevada a cabo por leoneses en Madrid, dijo, después de la «inolvidable movilización minera en 2012 delante del Ministerio de Industria» incidió en que los proyectos de infraestructuras que quedaron suspendidos en 2011 como consecuencia de recortes presupuestarios por austeridad o fueron descartados o resueltos posteriormente, cosa que no ha ocurrido en este caso. «En León nadie se ha movido para solucionar esto en 14 años», criticó.

Imágenes de la manifestación. L.G

El manifiesto leído por Aparicio aludió a esa «década y media de incumplimientos, de incongruencias, que han generado un daño irreparable a una línea de vital importancia para el desarrollo del norte de la aglomeración leonesa, del valle del Torío y de la montaña central y oriental».

Frente a la decisión institucional de la administración central que parece descartar la intención inicial, varias manifestaciones mantienen viva la reclamación.

Situación de FEVE

«La situación de FEVE en León se ha convertido en un agravio simbólico a una provincia leonesa que no se resigna a la decadencia y a la despoblación» añadió Aparicio en la lectura de un manifiesto que recordó también que tres cuartas partes de los viajeros que tenía la línea en 2011 «se han bajado ya del tren y las constantes averías, sustituciones no anunciadas por buses y taxis y retrasos hacen temer por la propia existencia del servicio en un futuro no muy lejano» y lamentó que el Ministerio de Transportes, «único actor de este asunto, siga sin proponer soluciones».

La cita reivindicativa incluyó la celebración de un concejo abierto para recabar propuestas y opiniones sobre las acciones a llevar a cabo para conseguir el objetivo de la Plataforma.