leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de trabajadores de Paradores.

Trabajadores de Paradores en León exigen un nuevo convenio para «acabar con la tremenda precariedad»

CSIF asegura que la mayoría de los sueldos bordean el Salario Mínimo Interprofesional con una temporalidad del 40%

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 7 de octubre 2025, 14:19

Comenta

CSIF exigió la negociación de un nuevo convenio para los 5.500 trabajadores de Paradores, 800 de ellos en Castilla y León, para «acabar con la tremenda precariedad» de estas plantillas, con unos salarios que «bordean» el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la mayoría de los empleados y de las categorías, y una temporalidad del «40 por ciento con abuso de los puestos a tiempo parcial o fijos discontinuos», aseguraron.

En un comunicado recogido por Ical, desde el sindicato recordaron que la negociación «lleva estancada cuatro años», y solicitaron la autorización «inmediata» del Ministerio de Hacienda para desbloquearla.

El representante de Paradores de CSIF Castilla y León, Jesús Ortiz, afirmó que el «singular» sistema retributivo, condicionado por una «extraña» prima de producción, se ha quedado «desfasado y genera diferencias salariales significativas» entre territorios y paradores, con sueldos diferentes a lo largo del año. La variable de esa prima de producción puede suponer una media del 55 por ciento del salario, subrayó Ortiz.

Noticias relacionadas

Nada nuevo bajo el sol del Emperador: el Inaem incumple plazos y volverán las movilizaciones

Nada nuevo bajo el sol del Emperador: el Inaem incumple plazos y volverán las movilizaciones

El 'free tour' por León, la actividad más demandada en Civitatis

El 'free tour' por León, la actividad más demandada en Civitatis

Broche de oro a 12 días de fiesta «sin incidentes», un espectáculo de drones inolvidable y un León abarrotado

Broche de oro a 12 días de fiesta «sin incidentes», un espectáculo de drones inolvidable y un León abarrotado

Lamentó que Paradores «ya no sean un referente en el sector hotelero de España, ni resulte atractivo para los jóvenes», al dejar claro que se han convertido en un «gran centro de formación del que se fugan los profesionales en cuanto pueden», lamentó.

Castilla y León cuenta con 15 paradores, lo que convierte a la Comunidad en la que cuenta con el mayor número de establecimientos dentro de la red nacional de Paradores de Turismo: dos en la provincia de Ávila, uno en Burgos, dos en León, uno en Palencia, dos en Salamanca, dos en Segovia, uno en Soria, uno en Valladolid y tres en Zamora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»
  2. 2 Un pueblo de León hospedará a Papá Noel
  3. 3 Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey
  4. 4 El derribo de la iglesia de un pueblo de León deja al aire los restos sepultados del cementerio
  5. 5 La pólvora sigue fuera de casa y la Cultural firma el empate sin goles ante el Albacete
  6. 6 Un incendio cerca de un pueblo y otro en un camping movilizan a los bomberos de la Diputación de León
  7. 7 El «privilegio» de los colegios sin alumnos: «Es una maravilla y triste a la vez»
  8. 8 Maximino Fidalgo celebra su centenario rodeado de amigos y familiares
  9. 9 Pagan 20.000 euros a un leonés que se cortó en un dedo y recibió tarde la rehabilitación
  10. 10 La colisión entre un camión y un furgón en la N-630 deja herido a un hombre de 59 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Trabajadores de Paradores en León exigen un nuevo convenio para «acabar con la tremenda precariedad»

Trabajadores de Paradores en León exigen un nuevo convenio para «acabar con la tremenda precariedad»