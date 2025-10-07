leonoticias - Noticias de León y provincia

Un free tour en la plaza de Regla.

El 'free tour' por León, la actividad más demandada en Civitatis

La plataforma de reservas de actividades registra un incremento de un 5% en la capital leonesa con respecto al año pasado

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Martes, 7 de octubre 2025, 08:15

Las parejas son las que más actividades reservan, seguidas de familias con hijos mayores. Por último están los grupos de amigos y las unidades familiares con menores.

En medio de todo ello, irrumpen los viajes en solitario, una experiencia cada vez más demandada, y que buscan en plataformas la forma de descubrir las ciudades.

En Civitatis han elaborado un perfil de la gente que optar por sus servicios a la hora de hacer turismo. Unos viajes, muchas veces de corta estancia, que se disfrutan de jueves a domingo y tienen en el sábado y el domingo sus días de más actividad.

En la ciudad de León este verano se han incrementado las reservas en esta conocida plataforma. En 2025 ha habido un 5% más de 'clicks' para participar de estas actividades y conocer León, cifra inferior al aumento nacional que fue del 12%.

Según los datos facilitados por Civitatis, los turistas españoles que han visitado la capital han tenido un claro objetivo: el free tour por León. Esta ha sido la actividad más demandada y tras ello lo han hecho la visita guiada por la Catedral, la visita guiada -de pago- por la ciudad y su catedral, el tour de los misterios y leyendas de León y cierra el ránking de lo más solicitado la visita al Museo de San Isidoro.

Datos nacionales

En este 2025, León se ha descolgado de los destinos que más interés suscitaron para los usuarios de la conocida plataforma. Las que más reservas registraron fueron Santiago, Granada, Madrid, Sevilla, Oviedo, Barcelona, Bilbao, Vigo, Córdoba y Málaga.

Y fuera de España, los clásicos no fallan para los españoles que tienen su top10 en: París, Roma, Oporto, Budapest, Nueva York, Londres, Lisboa, Praga, Ámsterdam y Atenas.

Por último, en cuanto a las actividades concretas elegidas, los free tours por ciudades europeas se llevan la palma y le siguen monumentos emblemáticos como la Alhambre o la Torre Eiffel. Aquí sí se hace hueco un rincón que León comparte con otras dos provincias -Cantabria y Asturias- y el entorno natural de los Picos de Europa tienen fuerza en este público.

