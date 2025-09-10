leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cielo de Léon. Sequoya

Temperaturas frescas este miércoles en León

La provincia se instala en el clima otoñal y los chubascos dispersos volverán a algunos puntos

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:24

A pocas semanas del inicio del otoño, la provincia de León ya saca las chaquetinas para hacer frente a las temperaturas más frescas que desde inicio de semana acompañan a la geografía leonesa.

Con máximas que no superan los 25 grados en ningún punto de la provincia, León encara un miércoles que seguirá la dinámica de las pasadas jornadas, con fresco por las mañanas y las noches, mediodías agradables al sol y algún chubasco disperso en varias comarcas.

Los termómetros de León capital marcan este 10 de septiembre 23 grados de máximas con mínimas que no subirán de los 9, siguiendo la rutina de los últimos días. Los cielos se mantendrán despejados con nubes de evolución y no se esperan lluvias.

Las temperaturas

Tónica similar en otros puntos. En Ponferrada, donde los chubascos sí podrían ser notables con un cielo más cubierto, se esperan máximas que rondarán los 20 grados y mínimas agradables de 14.

Otras noticias en León

León supera las 20.000 multas este verano con 183 positivos en alcohol y 145 en drogas

León supera las 20.000 multas este verano con 183 positivos en alcohol y 145 en drogas

La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla

La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla

Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León

Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León

Astorga por su parte marcará entre 20 y 12 grados este miércoles y también podría registrar algún chubasco a lo largo de la jornada, igual que La Bañeza, donde se esperan máximas de 23 grados y mínimas de 13 este miércoles.

La lluvia podría ser más habitual en la zona más norte de la provincia, donde también se registrarán las temeperaturas más bajas con Villablino marcando máximas que no superarán los 17 grados y mínimas de 8.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  2. 2 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  3. 3 Fasgar, un mes «con el fuego encima de nosotros»: «Es inentendible»
  4. 4 La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón
  5. 5 Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido
  6. 6 La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla
  7. 7 Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla
  8. 8 Mañueco, tajante en su respaldo a Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios: «Sí, le apoyo»
  9. 9 Carolina Yuste, María Adánez o María Galiana se subirán a las tablas del Auditorio de León
  10. 10 La emotiva carta de agradecimiento de un pueblo afectado por los incendios de León: «Nunca lo olvidaremos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Temperaturas frescas este miércoles en León

Temperaturas frescas este miércoles en León