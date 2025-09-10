Temperaturas frescas este miércoles en León La provincia se instala en el clima otoñal y los chubascos dispersos volverán a algunos puntos

Leonoticias León Miércoles, 10 de septiembre 2025

A pocas semanas del inicio del otoño, la provincia de León ya saca las chaquetinas para hacer frente a las temperaturas más frescas que desde inicio de semana acompañan a la geografía leonesa.

Con máximas que no superan los 25 grados en ningún punto de la provincia, León encara un miércoles que seguirá la dinámica de las pasadas jornadas, con fresco por las mañanas y las noches, mediodías agradables al sol y algún chubasco disperso en varias comarcas.

Los termómetros de León capital marcan este 10 de septiembre 23 grados de máximas con mínimas que no subirán de los 9, siguiendo la rutina de los últimos días. Los cielos se mantendrán despejados con nubes de evolución y no se esperan lluvias.

Las temperaturas

Tónica similar en otros puntos. En Ponferrada, donde los chubascos sí podrían ser notables con un cielo más cubierto, se esperan máximas que rondarán los 20 grados y mínimas agradables de 14.

Astorga por su parte marcará entre 20 y 12 grados este miércoles y también podría registrar algún chubasco a lo largo de la jornada, igual que La Bañeza, donde se esperan máximas de 23 grados y mínimas de 13 este miércoles.

La lluvia podría ser más habitual en la zona más norte de la provincia, donde también se registrarán las temeperaturas más bajas con Villablino marcando máximas que no superarán los 17 grados y mínimas de 8.