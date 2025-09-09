leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León

El incidente ha tenido lugar minutos después de las 13:30 horas en el que la herida presentaba una brecha en la cabeza

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:57

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por una bicicleta a última hora de la mañana en la ciudad de León.

Según informa el servicio de emergencias del 112, recibieron un aviso a la 13:40 horas informando del impacto de una bicicleta contra una mujer en el cruce entre la Gran Vía de San Marcos y la Plaza de Santo Domingo.

Fruto del impacto, la mujer ha caído al suelo y presentaba una brecha en la cabeza, por lo que fue requerida asistencia sanitaria.

Hasta el punto del incidente se trasladaron efectivos de la Policía Local de León y de la Policía Nacional, además de una UVI Móvil.

