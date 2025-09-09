León supera las 20.000 multas este verano con 183 positivos en alcohol y 145 en drogas Julio fue el mes con más sanciones, con más de 11.000 infracciones registradas en carreteras leonesas

El verano ha vuelto a poner en evidencia el alto número de infracciones en las carreteras de la provincia de León. Entre julio y agosto de 2025 se han contabilizado 20.616 multas, con 183 positivos en alcohol y 145 en drogas, según los datos recopilados por la Dirección General de Tráfico.

El mes de julio fue el que más infracciones registró, con 11.100 sanciones, frente a las 9.516 de agosto. Este aumento en julio coincide con el inicio del periodo vacacional, el incremento de desplazamientos y el mayor número de controles realizados.

En cuanto al consumo de alcohol y drogas al volante, en julio se detectaron 134 positivos en alcohol y 109 en drogas, mientras que en agosto fueron 49 y 36, respectivamente. En total, 183 conductores dieron positivo en alcohol y 145 en drogas en tan solo dos meses, cifras que preocupan a las autoridades competentes.

Las multas más repetitivas

Los radares siguen siendo los principales responsables del grueso de las multas. En radares fijos se impusieron 8.255 sanciones en julio y 8.053 en agosto, mientras que los radares móviles con parada sumaron 400 multas en julio y 213 en agosto, y los radares móviles sin parada alcanzaron las 451 en julio y 337 en agosto. Entre todos ellos, en solo dos meses acumularon 17.709 denuncias, más del 85% del total.

Otras infracciones también destacaron en estos meses. La ITV caducada supuso 495 sanciones en julio y 175 en agosto, mientras que conducir sin seguro dejó 69 multas en julio y 31 en agosto.

Otras sanciones relevantes

Además, hubo 96 sanciones en julio y 42 en agosto por conducir sin permiso o licencia, y 72 en julio y 48 en agosto por no usar el cinturón de seguridad.

El uso del teléfono móvil al volante también fue motivo de denuncia, con 35 casos en julio y 19 en agosto, mientras que no respetar semáforos en rojo dejó 31 multas en julio y 41 en agosto, y no ceder el paso se sancionó 16 veces en julio y 5 en agosto.

Finalmente, el apartado de otras infracciones alcanzó 296 en julio y 84 en agosto, sumando otro bloque significativo al total de sanciones. En 2024 se superaron las 100.000 multas en la provincia de León, con una media diaria de 273 sanciones, dato anual que preocupa que aumente este año.