Los técnicos sanitarios denuncian «coacciones» para no secundar la huelga en León Después de quejarse por unos «servicios mínimos abusivos» reclaman que en esta última jornada de protesta se han vulnerado derechos laborales

León Viernes, 28 de noviembre 2025

Los representantes sindicales de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería -TCAE- en la provincia cifran en 400 personas los asistentes a la concentración que ha tenido lugar frente al Hospital de León a pesar de «haber sufrido coacciones por parte de la Dirección de Enfermería del Caule para no acudir a la huelga ni secundarla».

Denuncias que llegan tras haberse quejado por lo que consideraron «unos servicios mínimos abusivos, como informó USO, con un TCAE más de lo normal en muchos servicios para evitar la participación en la huelga, en lugar de contar con uno o varios menos como se supone que ha de ser en un día como hoy».

Ampliar Concentración frente al Hospital de León este viernes 28 de noviembre. Cedidas por TCAE del Hospital de León

Se quejan también de la retirada de carteles de protesta que han encontrado tirados en la basura, algo que consideran va «en contra de nuestro derecho de manifestación». Los técnicos que han protestado en León, un 11,26 por ciento según Sacyl -por encima de la media autonómica del 6,6-, reclaman que se les incluya en las nóminas en «la categoría a la que realmente pertenecemos, la C1, y que se revisen unas condiciones y funciones que no se revisan desde hace más de 50 años -desde 1973-». Unas funciones que aseguran realizar «a diario, porque si no habría calidad asistencial y muchos servicios sanitarios no podrían llevarse a cabo».

Recuerdan que son «las manos que cuidan y asisten» e inciden en que las medidas de protestas seguirán si no se tienen en cuenta sus reivindicaciones.