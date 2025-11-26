USO denuncia la imposición de «servicios mínimos abusivos» en una huelga en el Hospital de León El sindicato critica los servicios mínimos impuestos para la huelga prevista el 28 de noviembre en defensa del GRUPO C1 para las Técnicas en CuidadosAuxiliares de Enfermería (TCAE)

Leonoticias León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:14

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO ha denunciado que «que la Gerencia Regional de Salud, y de forma más concreta la Gerencia de Salud de León y la dirección del Hospital de León, están imponiendo unos servicios mínimos abusivos con motivo de la HUELGA NACIONAL convocada el día 28 de Noviembre de 2025 en defensa del GRUPO C1 para las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)».

«Según ha podido constatar USO», afirman en un comunicado, «la Gerencia está designando como servicios mínimos a prácticamente la totalidad de las plantillas que trabajan en los turnos de mañana, tarde y noche en las plantas de hospitalización».

Para el sindicato «esta medida evidencia -de manera objetiva y contundente- que las TCAE trabajan habitualmente en condiciones de mínimos, incluso en días ordinarios. La propia imposición de estos listados confirma la falta estructural de personal en estas unidades».

«Asimismo, en aquellos servicios donde corresponde aplicar la organización de turnos propia de un día festivo, la Gerencia no ha ajustado los efectivos a los que realmente corresponden, limitándose a reducirlos en un 30%, lo que en opinión de USO desvirtúa el derecho fundamental a la huelga y mantiene plantillas sobredimensionadas respecto a lo que marca la normativa», señalan.

USO denuncia además que «Sacyl no actúa de manera equitativa ante los diferentes colectivos profesionales. El sindicato afirma que el comportamiento de la administración es clasista, puesto que cuando convocan huelga los facultativos médicos, los servicios mínimos aplicados en los hospitales son considerablemente más reducidos, permitiendo a estos profesionales ejercer su derecho a huelga con mayor amplitud».

Para USO, «sta diferencia de trato es inaceptable y demuestra que siempre hubo clases: en huelgas médicas, los quirófanos se paralizan; los centros de atención primaria reducen su actividad; y los servicios mínimos se ajustan realmente a lo imprescindible».

Sin embargo, en el caso de las TCAE —según denuncia el sindicato— se imponen mínimos que vacían de contenido la huelga, dificultando al máximo su derecho constitucional. USO advierte que, «ante próximas movilizaciones, volverá a evidenciarse esta desigualdad entre categorías profesionales, lo que para el sindicato confirma que para este Sacyl hay derechos de huelga distintos para unos y para otros».

USO denuncia un modelo autoritario de gestión

Para USO, «las actuaciones de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Atención especializada de León, son impropias de una gestión democrática y respetuosa con los derechos laborales», y muestran un modelo autoritario que el sindicato califica como «Sacylismo en plena efervescencia, basado en la imposición en lugar del diálogo«.

USO exige a la Gerencia de Salud que «rectifique inmediatamente, establezca servicios mínimos ajustados estrictamente a la legalidad y respete el derecho constitucional de las TCAE a ejercer la huelga sin presiones ni maniobras destinadas a neutralizarla».

El sindicato reafirma que «continuará defendiendo los derechos de las TCAE y denunciará ante todas las instancias necesarias cualquier irregularidad que se produzca durante el desarrollo de la huelga».