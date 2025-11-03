Los técnicos superiores sanitarios mantienen su huelga con un «90% de seguimiento» en el Hospital de León La protesta fue iniciada el jueves y se prolongará hasta este martes con una manifestación convocada en Madrid para este lunes

Los técnicos superiores sanitarios continúan con una huelga que se inició el pasado jueves 30 de octubre y que se prolongará hasta este martes, 4 de noviembre, para reclamar una mayor valoración de su labor y los retrasos en la subida salarial correspondiente a su ascenso de grupo laboral.

Con un seguimiento, señalan los sindicatos, de 90% en el Hospital de León – pese a que la Junta lo cifró en el 72% el pasado jueves -, este lunes tiene lugar en Madrid una gran manifestación con varios buses fletados desde León para participar en esta convocatoria.

Estos técnicos superiores sanitarios han iniciado estas movilizaciones después de que se iniciara el proceso de redacción de anteproyecto del Estatuto Marco para que el que, según los sindicatos de este sector, se requiere una «revisión global de las relaciones laborales de los profesionales sanitarios».

Sus reivindicaciones

Explican que, pese a las reuniones con el Ministerio de Sanidad, se han visto abocados a esta propuesta para lograr una serie de mejoras en su trabajo. Una de ellas tiene que ver con la declaración de profesión sanitaria «titulada y reglada», con lo que se debe establecer un título habilitante para reconocer el ejercicio profesional de los técnicos superiores sanitarios. Otra de las reivindicaciones va ligada al acceso efectivo a los diplomas de acreditación y acreditación avanzada.

La dinamización del grado universitario para ejercer esta profesión, la corrección de la definición del Mecu 5 o la propuesta de crear la figura del técnico coordinador a nivel estatal, tanto en la sanidad hospitalaria como en la primaria, son otras de las exigencias.

La lista de reivindicaciones la completan el fin a la demora de pago del grupo B, en el que ha sido recolocado esta profesión, y la retirada inmediata de la figura del 'administrativo sanitario'.