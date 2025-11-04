leonoticias - Noticias de León y provincia

Huelga la pasada semana frente al Hospital de León.

La sanidad se ralentiza en León con 91 técnicos superiores sanitarios en huelga

En la provincia de León el seguimiento de la convocatoria ha sido del 52,30%

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:15

El paro convocado este martes 4 de noviembre en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 56,39 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 61,35 por ciento en Atención Hospitalaria (535 profesionales en huelga), del 8,79 por ciento en Atención Primaria (ocho en huelga) y del 57,14 por ciento en Hemoterapia (cuatro TSS en huelga). En concreto, han secundado la huelga un total de 547 técnicos sanitarios de los 970 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

91 profesionales parados en León

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 58,49 por ciento, 31 Técnicos Superiores Sanitarios en huelga; Burgos, 65,32 por ciento, 81 en huelga; León, 52,30 por ciento, 91 en huelga; Palencia, 59,42 por ciento, 41 TSS en huelga; Salamanca, 60,37 por ciento, 99 profesionales en huelga; Segovia, 81,97 por ciento, 50 en huelga; Soria, 37,78 por ciento, 17 TSS; Valladolid 57,56 por ciento,118 TSS en huelga; y Zamora, 25,33 por ciento, 19 en huelga.

La movilización, impulsada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, tiene entre sus principales reivindicaciones que el Ministerio de Sanidad incluya sus demandas en el Estatuto Marco.

