Zona donde se produjo el siniestro.

Dos personas atendidas tras un accidente en el barrio de Las Ventas

Los afectados profirieron daños en el cuello y emergencias desplazó a efectivos

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:49

La sala de Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso por un accidente que se produjo en el barrio de Las Ventas de la capital leonesa.

Los hechos ocurrían a las 13:31 horas, según la llamada, de este lunes 8 de septiembre. En la misma se advertía de un siniestro vial en la calle Peña Blanca, a la altura del número 20.

La sala daba aviso a la Policía Local de León y a emergencias sanitarias de Sacyl.

En el lugar, los facultativos encontraban a dos personas que mostraban dolor en el cuello. Una de ellas era un hombre de 40 años y otra una mujer de 43.

