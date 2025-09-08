Dos personas atendidas tras un accidente en el barrio de Las Ventas Los afectados profirieron daños en el cuello y emergencias desplazó a efectivos

La sala de Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso por un accidente que se produjo en el barrio de Las Ventas de la capital leonesa.

Los hechos ocurrían a las 13:31 horas, según la llamada, de este lunes 8 de septiembre. En la misma se advertía de un siniestro vial en la calle Peña Blanca, a la altura del número 20.

La sala daba aviso a la Policía Local de León y a emergencias sanitarias de Sacyl.

En el lugar, los facultativos encontraban a dos personas que mostraban dolor en el cuello. Una de ellas era un hombre de 40 años y otra una mujer de 43.

