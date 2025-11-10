El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano El 84% de los viajes con el QR que permite utilizar 550 líneas de forma gratuita en la provincia se han registrado entre León y los municipios de su alrededor

Rubén Fariñas León Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:12

Desde el pasado 1 de septiembre, todos los usuarios que solicitaron su tarjeta Buscyl disponen del servicio gratuito de autobús entre localidades de la provincia en hasta 550 líneas.

Mes y medio después, hasta el 15 de octubre, según los datos facilitados desde la Consejería de Movilidad, más de 150.000 leoneses habían hecho uso de esta iniciativa, a través de los QR distribuidos por correo electrónico ante el problema del suministro de las tarjetas físicas.

Si bien lo adelantaban los usuarios, quejándose de los problemas de saturación de pasajeros que está habiendo en los autobuses metropolitanos -incluidos en Buscyl-, los datos confirman que las conexiones entre León y su alfoz están acaparando la gran mayoría de estos viajes sin coste.

Las cifras hablan por sí solas: el 84% de los trayectos 'pagados' con este QR se han realizado en el área metropolitana de León. De los 153.366 contabilizados en total, 128.842 han conectado la capital con los municipios de su entorno.

San Andrés, Sariegos, Villaquilambre o Valverde de la Virgen son las zonas que están acaparando la mayoría de pasajeros de entre las 550 líneas disponibles que tejen la provincia de forma gratuita, con más de ocho de cada diez viajes realizados.

Otros de los tramos que también tienen una alta afluencia, aunque muy lejos de las del alfoz, son los trayectos con destino Ponferrada -unos 4.000 viajes-; los que transitan por la Ribera del Órbigo -2.582-; y las principales cabeceras de comarca de la provincia: Santa María del Páramo, con 1.456; Valencia de Don Juan, con 1.419; Sahagún, con 702; y Astorga, con 621.

Existen, además, otros núcleos de población que han recibido el servicio prestado a 12.668 personas en trayectos de varias rutas de otros pueblos.

El Buscyl en Castilla y León

La tarjeta Buscyl empezó siendo utilizada por los menores de 15 años, que ya en julio disfrutaron de la gratuidad en el transporte y han contabilizado más de 100.000 viajes en todas las líneas de la comunidad, con septiembre siendo el mes que más uso se ha dado al servicio.

Para el resto de la población, entre los que se incluyen los más de 150.000 leoneses, la cifra alcanzaba el millón de viajes el pasado 15 de octubre.